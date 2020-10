La COVID-19 : quelles activités et quel services au centre de femmes L'Essentielle ?

Suite aux dernières recommandations gouvernementales, toutes les activités de groupes de L’Essentielle (lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée-du-Richelieu et des environs) sont annulées.

Les activités annoncées qui devaient se tenir sous le chapiteau, dans la cour, sont donc annulées (dîners du mercredi, activité de pommes, animations).

Bien que la situation évolue rapidement et que les mesures et consignes puissent être changées en tout temps, voici la situation actuelle à l’Essentielle :

Le service de soutien et d’écoute téléphonique est maintenu de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi - au 450 467-3418;

Les rencontres individuelles sont maintenues (sur rendez-vous).

Les ordinateurs sont disponibles (sur rendez-vous).

Les activités de groupes sont annulées jusqu’au 1er novembre.

Le point de service en violence conjugale de La clé sur la porte est maintenu.

L’Essentielle a assuré par voie de communiqué prend les moyens nécessaires pour éviter les risques de propagation de la COVID-19 et pour protéger les travailleuses et les participantes.

Un cadre de référence a été créé pour faire face à cette crise sanitaire et les mesures nécessaires sont en place. Il sera donc important de respecter les consignes lors d'une visite. Toutes les décisions sur les services et activités sont prises conformément aux informations et aux directives reçues et seront adaptées au besoin.