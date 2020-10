Québec lance une nouvelle campagne de recrutement

Dans un contexte de renforcement des mesures sanitaires dans les établissements scolaires, qui entraîne un besoin ponctuel accru en termes de personnel de soutien, et dans le but d'alléger les tâches du personnel scolaire à l'œuvre dans nos écoles, le gouvernement du Québec met en place la plateforme Web Je réponds présent, consacré au réseau scolaire.

Par la mise en ligne de cette plateforme, le gouvernement du Québec entend faciliter l'embauche de quelque 2 000 ressources supplémentaires, plus particulièrement des éducateurs et éducatrices en service de garde en milieu scolaire, des concierges et des surveillants d’élèves. Ce recrutement est rendu possible grâce à l'injection d'une enveloppe de 85 millions de dollars annoncée par le ministre de l'Éducation le 26 septembre dernier.

Certains cours préalables sont nécessaires pour la soumission d'une candidature notamment un diplôme d’études secondaires pour les surveillants d’élèves et le personnel éducateur en service de garde scolaire.

Une attestation d’études professionnelles en service de garde de 390 heures ou une équivalence reconnue par le centre de services scolaires peuvent aussi être exigées. Aucun cours préalable n’est exigé pour les concierges.

Les candidats retenus devront participer à une journée de formation rémunérée portant sur les consignes des autorités de santé publique et sur les méthodes de désinfection. Une formation sur le secourisme sera également offerte aux personnes embauchées à titre d'éducatrices ou d'éducateurs en service de garde en milieu scolaire.

« La plateforme mise en ligne aujourd'hui nous permettra d'accélérer la venue de renforts pour alléger la tâche du personnel, tout en intensifiant nos efforts sanitaires, particulièrement en zone rouge. J'invite toute personne intéressée à faire connaître son intérêt dès maintenant. Le réseau scolaire a besoin de vous. Nos enfants ont besoin de vous. Répondez présent! », a laissé savoir le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge.

Les personnes intéressées peuvent remplir dès maintenant le formulaire sur la plateforme Web Quebec.ca/répondezprésent en indiquant le centre de services scolaire où elles souhaitent travailler.

Les centres de services scolaires recevront automatiquement les candidatures qui leur sont destinées. La période d'inscription pour tous les postes débute aujourd'hui.