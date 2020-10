Carignan: bientôt des fleurs sauvages dans l'un des îlots

Dans l’objectif de prévoir des aménagements agréables et correspondant aux attentes des résidents du secteur, la Ville de Carignan va de l’avant avec un projet en plusieurs temps.

Les deux ilots centraux de la rue Ambroise-Joubert. à Carignan, ont fait l’objet de nombreux commentaires dans les derniers mois. Les tentatives d’ensemencement qui ont échoué à quelques reprises en raison des canicules de cet été y sont pour beaucoup.

Cette année, les bonnes et mauvaises herbes occupant les deux ilots seront rasées et les terrains seront enrichis de compost de première qualité afin d’accueillir de nouvelles plantations le printemps prochain.

En 2021, le plus petit des deux ilots sera ensemencé et gazonné. Ce terrain sera entretenu par la Ville au même titre que les autres espaces verts publics.

Le second ilot bénéficiera quant à lui d’un aménagement particulier et innovateur. En effet, suivant les propositions des citoyens, la Ville entreprendra de réaliser un aménagement constitué de fleurs sauvages, qui appelleront les abeilles et les papillons. Les prairies sauvages sont riches en biodiversité.

Elles constituent des aménagements écologiques et esthétiques, car toutes les espèces présentes supportent la faune tout en offrant une symphonie de couleurs saisonnières.

De deux à trois ans pour une prairie sauvage complète

L’implantation d’une prairie sauvage à partir d’un mélange de semences est une tâche relativement simple. Selon la Ville, il faut toutefois s’armer de patience et de réalisme pour reconnaître tous les bienfaits de l’aménagement à long terme. En effet, il s’agit d’un projet de longue haleine dont les résultats ne sont pas instantanés, mais le produit final en vaut les efforts.

Certaines semences de prairie sauvage prennent souvent deux à trois ans pour germer. Quelques-unes feront leur apparition dès la première année alors que d’autres seulement à la deuxième, et même troisième, année après l’ensemencement initial. La plupart des graminées et des fleurs sauvages vivaces ne commenceront à fleurir qu’à la troisième ou quatrième saison de pleine croissance.

La plantation semblera en effet paraître comme une zone de mauvaises herbes au cours des première et deuxième années, mais peu à peu, les nombreux plants de fleurs sauvages et de graminées commenceront à fleurir et pourront alors offrir un spectacle magnifique à la population environnante.

Pour amenuiser les conséquences liées au temps de croissance des plantes sauvages, la Ville proposera un aménagement temporaire de fleurs annuelles autour de la prairie durant les premières années et le tout sera agrémenté de trèfles. L’entretien sera minimal et le rendu visuel sera plus agréable.