Budget participatif: Chambly dévoile les choix des citoyens

La Ville de Chambly a lancé son tout premier budget participatif sous le thème Vos projets, notre avenir ! Les résultats du vote populaire ont été récemment dévoilés par la mairesse, Alexandra Labbé.

La Ville de Chambly a proposé un budget totalisant 300 000 $, scindé en trois enveloppes de 100 000 $, destiné aux projets suivants : le site de l’ancienne Maison Boileau ; le futur parc-nature Fonrouge ; la mise en valeur d’une partie du centre-ville dans le Vieux-Chambly.

Un comité de sélection, composé de citoyens siégeant sur les différentes tables consultatives municipales, a procédé à l’analyse de 37 projets. Neuf finalistes ont été retenus, soit trois par catégorie, afin d’être soumis à un vote populaire.

Selon le résultat du vote auprès des citoyens de Chambly, voici les projets qui ont été choisis par le public :

Catégorie site Boileau – Choix du public : Le Jardin Boileau : entre le passé et le présent, présenté par Karine Boulanger

Finalistes : Isabelle Aumont pour le Parc commémoratif pour les Patriote et Shannon Adams pour le Parc Boileau.

Catégorie parc-nature – Choix du public : Pôle plein air de Chambly, présenté par Paul-Étienne Roy

Finalistes : Antoine Grant pour le Pumptrack et Alice Domingue pour les Aires de repas-repos, rallye nature et sentiers aménagés pour les vélos.

Catégorie centre-ville – Choix du public : Ancienne bibliothèque – Musée de l’histoire de Chambly, présenté par Daniel Auclair

Finalistes : Marie-Josée Robinson pour Le Siège Social et José Mongeau pour Un laboratoire de la politique de l’arbre pour le Vieux-Chambly.

Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly remercie tous les citoyens qui ont déposé un projet, ceux qui ont pris le temps d’aller voter, soit plus de 1000 personnes, ainsi que les résidents qui ont siégé sur le comité de sélection: « Cet exercice démocratique a permis aux citoyens de s’exprimer et de s’impliquer positivement pour l’intérêt collectif. Nous sommes très fiers du résultat et nous félicitons les initiateurs des trois projets retenus par la population », souligne madame Labbé.

Pour la dernière étape du budget participatif, les employés municipaux prendront le relais. Ils vont intégrer les projets retenus dans la planification et la préparation budgétaire 2021