Un jeune de Chambly en vedette au Concours de la relève culinaire Le Porc Show

Dix étudiants en Cuisine supérieure, un programme Signature de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), s’affrontent amicalement dans un concours où le porc du Québec sera à l’honneur lors d’une semaine thématique. L'un des dix étudiants est de Chambly. Pour une 5e année, Le Porc Show, événement phare de la filière porcine, se joint à l’ITHQ dans le cadre de la semaine Le porc du Québec à l’ITHQ, qui se déroule jusqu'à ce vendredi 16 octobre.

Jean-Lou Benoit-Labonté, originaire de Chambly fait partie des 10 étudiants du programme. Lors de ce concours, qui s’insère dans le partenariat conclut entre Le Porc Show et l’ITHQ, Jean-Lou et son coéquipier ont la mission de concocter des bouchées originales et créatives mettant en valeur deux coupes de porc du Québec, soit le carré et la longe de porc.

Originaire de Chambly, Jean-Lou est un passionné de cuisine. C’est l’effervescence, l’évolution et la créativité du métier qui l’animent. En suivant la Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ, il souhaite se dépasser en gastronomie et dans les arts de la table. Il adore la cuisine du terroir et affectionne particulièrement l’échine et le carré de porc.

Une bourse de 3 000$ à la clé

Les équipes qui se tailleront une place dans le top 3 se partageront une bourse de 3 000 $ et la recette des grands gagnants sera dévoilée lors de l’événement du Porc Show qui se déroulera virtuellement le 9 décembre prochain.

En plus de constituer une vitrine pour faire connaître l’excellence d’un produit québécois à la relève culinaire, ce partenariat avec Le Porc Show vise à sensibiliser les futurs chefs comme Jean-Lou aux réalités de l’industrie alimentaire et à l’offre de produits locaux qui s’offre à eux.

Sensibilisation à l'industrie de l'élevage et aux impact écologiques

Les étudiants, ayant été sensibilisés aux impacts économiques et environnementaux du choix d’un porc local, auront la chance de participer à des ateliers de découpe ainsi qu’à un concours culinaire.

Le Porc Show se veut une occasion de faire connaître l’ensemble des acteurs impliqués dans la filière porcine québécoise, un secteur qui génère des retombées de 3,36 milliards de dollars et représente 31 000 emplois au Québec. Son implication auprès de l’ITHQ a pour but de familiariser la relève culinaire aux maillons de l’industrie, de l’élevage à la table.

« Malgré les chamboulements vécus dans la dernière année, le porc du Québec demeure au cœur de la table des Québécois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, année après année, nous présentons la polyvalence et la grande qualité de ce produit d’ici à la relève culinaire de l’ITHQ », a fait savoir Sébastien Lacroix, président du comité organisateur du Porc Show

Demain, soit le vendredi 16 octobre, les cinq équipes devront chacune cuisiner un plat mettant en valeur deux coupes de porc, soit le carré et la longe. Un jury composé de 4 juges invités évaluera par la suite les mets pour ainsi désigner les heureux gagnants.

Non seulement les trois équipes gagnantes se partageront une bourse de 3 000 $, mais la recette de l’équipe gagnante sera également présentée le 9 décembre prochain dans le cadre de la 7e édition du Porc Show qui se tiendra de façon virtuelle.