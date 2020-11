Déboucher une gouttière en 2 étapes

Votre toit a été conçu pour évacuer l'eau de votre maison, tandis que la gouttière et les descentes pluviales sont placées pour éloigner l'eau de votre maison. Cependant, les gouttières sont souvent obstruées par des feuilles et autres débris. Voici donc 2 étapes faciles pour déboucher vos gouttières et vos descentes pluviales.

La sécurité avant tout

Puisque nettoyer les gouttières nécessite de travailler en hauteur, il faudra porter une attention particulière à votre sécurité. Assurez-vous d’être accompagné de quelqu’un qui pourra retenir l’échelle pour éviter une chute, portez de l’équipement de sécurité, dont des gants de travail, et faites ces travaux lors d’une journée où le vent et les intempéries ne vous mettront pas à risque d’accident.

De plus, prévoyez le matériel nécessaire et ayez-le à portée de main afin de vous éviter de descendre de l’échelle. En plus de votre équipement de sécurité, vous aurez besoin d’un petit balai à feuilles ou autre outil de jardinage vous permettant d’éliminer les débris, d’une brosse dure, d’un boyau d’arrosage et de sacs poubelle.

Déboucher une gouttière : étape 1

Tout en portant des gants de protection, retirez les débris des gouttières, comme les feuilles, les brindilles et la boue. Détachez la boue en frottant avec une brosse dure. Rincez les restes de débris par le tuyau de descente.

Déboucher une gouttière : étape 2

Les tuyaux de drainage doivent également être nettoyés lorsque vous nettoyez vos gouttières. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction dans vos descentes pluviales, car cela causera des problèmes avec vos gouttières. Placez un boyau d'arrosage tout en haut de la descente et ouvrez l’eau à pleine force, pour éliminer le blocage dans le conduit de la descente.

Si cela n’est pas suffisant, retirez le tuyau de descente et nettoyez-le à l'aide d'un appareil à pression. Une fois que vous aurez nettoyé le tuyau de descente, rattachez-le à votre système de gouttière.

Si le blocage persiste, insérez un serpent de plomberie dans le tuyau de descente et détachez les particules restantes. Une fois que le serpent de plomberie a débouché les débris restants, rincez à nouveau le tuyau de descente avec le boyau d’arrosage.

Comment éviter le blocage des gouttières ?

En plus d’un nettoyage régulier de vos gouttières, il y a d’autres astuces qui aideront à prévenir les blocages. Entre autres, gardez les arbres autour de votre maison bien taillés. La majorité des débris qui finiront dans vos gouttières proviendront d'arbres à proximité de votre bâtiment. Les feuilles, les brindilles, les semences d’érable et les aiguilles de conifères peuvent obstruer l'ouverture de vos tuyaux de descente, alors essayez de garder les arbres à proximité bien taillés pour au moins les empêcher de tomber directement dans vos gouttières.

Si les arbres se trouvent trop près de votre propriété, vous pourriez même envisager de les abattre. S'il s'agit des arbres de votre voisin, demandez à votre voisin de tailler régulièrement les arbres pour éviter le risque de blocage dans vos gouttières.

Pensez aussi à installer un grillage spécifiquement conçu à cet effet sur vos gouttières, pour empêcher les feuilles et autres débris d’y entrer.