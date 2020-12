Une première personne vaccinée au Pavillon La Coop de Saint-Hyacinthe 

C’est le 23 décembre, en après-midi, qu’une première personne a été vaccinée contre la COVID-19 au Pavillion La Coop de Saint-Hyacinthe; l’un des deux sites autorisés pour la vaccination en Montérégie.

Il s’agit de Marco Picard, préposé aux bénéficiaires au Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton. M. Picard est à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est depuis quelques mois à peine, alors qu’il a fait partie de la formation accélérée de préposé en CHSLD, l’été dernier.

« Ce vaccin est, bien entendu, un soulagement qui arrive après des mois difficiles et c’est un plaisir pour moi d’être le premier employé du CISSS de la Montérégie-Est à le recevoir. Malgré cela, je resterai vigilant en tout temps et continuerai de respecter les consignes sanitaires pour protéger les résidents, mes collègues et tous mes proches », a déclaré M. Picard.

Rappelons qu’en Montérégie, la première vague de vaccination contre la COVID-19 s’adresse aux travailleurs de la santé prioritaire. La population sera tenue informée des prochaines étapes.