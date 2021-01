Comment soulager le canal carpien la nuit ?

Vous souffrez du syndrome du canal carpien et vous êtes à la recherche de solutions efficaces pour soulager la douleur ? Avant de contacter un médecin pour une opération du tunnel carpien, essayez d’abord les astuces et remèdes naturels que nous allons vous montrer.

Le froid

Si vous ressentez de fortes douleurs pendant la nuit, utilisez le froid pour vous soulager. Prenez un sac rempli de glaçons, une bouteille d’eau glacée ou une serviette imbibée d’eau froide ; et appliquez sur le poignet pendant 10 minutes. Même si ce n’est que pour une courte durée, cette méthode permettra de réduire la douleur. Et si vous avez mal à nouveau, vous pourrez recommencer l’opération après au moins 2 heures.

Toutefois, étant donné que le froid raidit les muscles et ralentit le flux sanguin, il est préférable de masser la zone après avoir l’application de la glace. Les massages stimulent alors le flux sanguin et assouplissent les fibres musculaires.

Les exercices d’étirement

À tout moment, si votre canal carpien vous fait mal, vous pouvez réaliser des exercices d’étirement et de glissements nerveux.

L’exercice le plus simple consiste à serrer le poing et à faire glisser les doigts un par un de sorte à ce qu’ils soient tous droits. Cet exercice est à répéter autant de fois que nécessaire afin de soulager la pression sur le nerf médian.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser le yoga pour détendre et allonger le ligament transverse du carpe et les ligaments qui relient les os formant le plancher du canal. Vous pouvez par exemple pratiquer des exercices de flexions et d’extensions de l’avant-bras et du poignet.

Le port d’une attelle

Contrairement à ce que vous pouvez croire, vos mains ne sont pas au repos la nuit. En effet, il peut arriver que vous les repliez ou que vous les placiez sous l’oreiller. Pourtant, tous ces mouvements augmentent la pression dans le canal et accentuent la douleur. Pour limiter la compression du nerf, les professionnels conseillent alors de porter une attelle d’immobilisation du poignet. Ce dispositif vous aidera à conserver votre poignet dans une position neutre et confortable.

Sur prescription de votre médecin, vous pourrez acheter votre attelle chez les orthésistes, les ergothérapeutes spécialisés et dans les pharmacies. Par ailleurs, sachez que l’attelle ne devrait être utilisée que pendant la nuit et pendant les périodes d’inactivité. Et si les symptômes ne s’améliorent pas au bout de quatre à six semaines, consultez un spécialiste.

Si malgré nos astuces, vous n’arrivez pas à venir à bout de la douleur, demandez à votre médecin de vous prescrire des anti-inflammatoires comme de l’ibuprofène par exemple. Vous pouvez également envisager des traitements plus efficaces comme une infiltration de corticoïdes.