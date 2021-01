Comment faire du marketing par courriel

Bien que les réseaux sociaux soient devenus une vitrine exceptionnelle pour donner de la visibilité aux entreprises, ils n’arrivent pas pour autant à égaler l’importance du marketing web.

En effet, le marketing web est un outil majeur dans une société car il permet de faire de la publicité et établir un lien de confiance avec les clients.

Voici quelques conseils pour faire du marketing par courriel.

Suivre une formation

Réserver une formation marketing par courriel en ligne pourrait être un atout majeur pour augmenter la crédibilité de votre entreprise. Vous pourrez entre autres comprendre les méthodes à utiliser pour la rédaction des courriels, apprendre la célèbre plateforme Mailchimp et agrandir votre liste d’abonnés.

Suivre une formation vous permettra également de mettre toutes les cartes entre vos mains et établir une stratégie de courriels avec des objectifs clairs et pertinents. De plus, vous aurez l’opportunité d’utiliser efficacement votre liste d’abonnés et d’analyser vos performances de campagnes.

Envoyer des infolettres

L’infolettre est un classique du marketing web et reste l’un des meilleurs médiums pour présenter du contenu de qualité qui en quelques secondes va atterrir dans la boîte courriel de vos abonnés.

L’avantage de l’infolettre c’est qu’en plus d’offrir un retour de 38 $ pour chaque dollar que vous allez investir, elle vous garantit que vos courriels se rendront à 90% dans ceux de vos abonnés.

De plus, elle vous offre la possibilité de segmenter vos campagnes publicitaires et donc de faire des envois personnalisés. Cette possibilité vous permettra donc de créer des listes d’envois qui seront réparties en fonction de ce qu’ils sont susceptibles d’aimer, de leur emploi, leur âge ainsi que leur lieu de résidence.

Comment ça fonctionne ?

Premièrement, pour faire une infolettre vous allez devoir choisir une plateforme avec laquelle vous souhaitez travailler comme par exemple Mailchimp ou Aweber.

Ensuite, vous devrez construire votre liste de contact en fonction du type d’abonnés que vous souhaitez rejoindre, de votre marque, de vos produits et/ou services.

Pour créer une infolettre pertinente, l’important est de connaître l’ensemble de vos abonnés et de créer du contenu qui vont les interpeller et leur donner envie de vous suivre, mais aussi d’acheter vos produits.

À noter que la fréquence des envois d’infolettre est purement de nature personnelle et budgétaire. Si vous avez envie d’envoyer une infolettre par semaine, vous pouvez. L’essentiel est que tous vos courriels soient de qualité et régulier.

En conclusion, se lancer dans le marketing par courriel demande un certain apprentissage pour parvenir à mettre en place des nouveaux objectifs qui répondent aux besoins et aux intérêts de vos abonnés.

Prenez le temps de bien cibler votre liste de contact et faites du contenu de qualité.