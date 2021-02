L’Institut de technologie agroalimentaire actualise son DEC en aménagement du paysage

L’Institut de technologie agroalimentaire annonce que le programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO), offert au campus de Saint-Hyacinthe, sera actualisé à compter de l’année scolaire 2021-2022, afin de mieux répondre à l’émergence d’une nouvelle horticulture au service de l’environnement.

Face aux changements climatiques, l’horticulture ornementale se redéfinit afin de résoudre des problématiques environnementales et de santé publique. La conception d'espaces verts et l’implantation de phytotechnologies peuvent permettre de lutter contre les îlots de chaleur, de gérer les eaux pluviales, de protéger les sols, d’améliorer la qualité de l’air, etc. « À titre de vecteur majeur de cette transformation environnementale, l’ITA se devait de procéder à une actualisation du programme PCHO dès l’automne prochain », explique Mme Monique Lambert, directrice des études par intérim.

La nouvelle grille de cours mise de l’avant à l’automne 2021 fera davantage d'espace aux notions d'environnement, d'aménagement nourricier et d'agriculture urbaine, de verdissement des milieux urbains, de santé des sols, d'arboriculture, de fonctions utilitaires des végétaux et de design écoresponsable.

Stages en alternance travail-études

Le programme permettra dorénavant des stages en alternance travail-études (ATE). De même, deux voies de spécialisation seront offertes ; les étudiants apprendront les techniques de l’aménagement du paysage (voie A : aménagement paysager) ou les techniques de gestion des espaces verts (voie B : espaces verts).

Le programme PCHO a pour objectif de former des horticulteurs polyvalents afin qu’ils possèdent les connaissances et une compréhension des végétaux et des aménagements qui leur permettront de créer, de planifier, de réaliser et d'entretenir des projets d'aménagements paysagers ornementaux, écologiques, mais également nourriciers. Les technologues formés à l’ITA pourront corriger des problématiques environnementales à l’aide de plantes et de techniques innovantes.

Plusieurs installations pour les étudiants

Les étudiants du programme peuvent de compter sur de nombreuses installations pédagogiques situées à même le campus de Saint-Hyacinthe comme le Jardin Daniel A. Séguin, un laboratoire où la créativité des finissants est mise à profit dans des jardins thématiques primés par l’industrie horticole. De son côté, le Pavillon horticole écoresponsable comprend plusieurs aménagements phytotechnologiques dont différents types de toits et de murs végétalisés ainsi que des systèmes de gestion de l’eau pluviale et des installations d’agriculture urbaine.

L’ITA est le seul établissement d’enseignement collégial qui intègre l'approche PUUR Paysage dans son programme PCHO. Cette dernière vise la création d’espaces à impacts positifs sur l’environnement, la santé, le bien-être des individus et des collectivités; où les végétaux sont utilisés pour leurs fonctions et les espaces pour leurs contributions. Les apprentissages effectués en vertu de cette approche culminent par la réalisation d’un projet de verdissement intégrant les notions acquises au cours des trois années de formation.