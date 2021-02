Comment bien utiliser l’huile à chauffage?

L’huile à chauffage reste un système couramment utilisé dans les foyers québécois. Son utilisation peut être optimisée davantage en garantissant un environnement propice de la livraison à sa diffusion dans vos pièces. On vous explique comment.

Une maison étanche

Avant d’appeler votre fournisseur d’huile à chauffage, étudiez votre foyer en profondeur. Le mazout est efficace s’il ne s’échappe pas par des orifices dans votre maison, évidemment. Assurez-vous que le toit soit bien étanche et les joints aux fenêtres en bon état. L’efficacité de votre système de chauffe sera anéantie par des « courants d’air », plus présents dans ces endroits-là. En parlant d’air, des filtres performants protègent la qualité de celui-ci. De plus, aucune souffleuse n’intervient dans la propagation de la chaleur, c’est inutile dû à la propriété des vapeurs dégagées par le mazout. Zéro poussière et zéro déchet. Vous respirez un air sain!

En lien avec l’entretien de votre maison, celui de votre système est tout aussi important. Un brûleur en bon état améliore d’un tiers son efficacité par rapport à un autre sans révision. Pour cela, on ne vous demande pas d’être un expert. Votre fournisseur d’huile à chauffage peut examiner votre système une fois à l’année et constater des réparations si nécessaire. Vous bénéficiez d’un service professionnel garanti! De plus, cet examen annuel est indispensable pour s’assurer de vivre dans une maison sécuritaire. Le mazout est un produit vraiment fiable et il serait frustrant de constater une sous-utilisation de ce produit voire une panne l’hiver car vous n’y avez pas prêté attention à temps.

Un prix intéressant

Si on vous demande d’investir dans l’optimisation de votre système de chauffage et l’étanchéité de votre maison, c’est que le jeu en vaut la chandelle. Le mazout chauffe à une très haute température et sa diffusion très rapide. Bien qu’il prenne évidemment quelques minutes pour chauffer, son efficacité est redoutable. D’ailleurs, il continue de chauffer votre maison même après son extinction, le temps de refroidir. Tout cela amène une consommation relativement faible au total. Le prix de l’huile à chauffage est indexé sur le cours du pétrole et, même si sa valeur est fluctuante, vos dépenses resteront raisonnables si vous tenez à cette discipline.

Un autre volet important est la gestion de votre stock. Pour cela, le fournisseur d’huile à chauffage est prêt à vous aider. Avec lui, vous pourrez planifiez votre réapprovisionnement selon la capacité de votre cuve et votre consommation. Gardez un œil sur l’évolution de votre réserve et prévoyez d’appeler l’entreprise plusieurs jours avant d’attaquer la réserve. Une à deux livraisons sont généralement suffisantes pour tenir une année.

Bien organisé, prévenez maintenant votre assureur, surtout si votre cuve est sous terre. Votre conseiller demandera les moindres détails concernant votre installation et son utilisation. Cela sera particulièrement appréciable en cas d’incident puisque les coûts peuvent rapidement monter.

Discipline, organisation et prévention Voici les trois éléments-clés qui vous permettront de profiter au maximum d’un foyer chauffé à la température à un prix vraiment intéressant!