Un financement de 40 295 $ accordé à la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu

La Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu est bénéficiaire d'un financement de 40 295$ provenant du nouveau programme Programme Action Aînés du Québec (PAAQ). C'est ce qu'a annoncé le ministre responsable de la Montérégie et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

L'organisme reçoit cette aide financière à la suite suite de l’appel de projets 2020-2021 visant à soutenir la réalisation d’activités destinées aux aînés.

Cette somme a notamment permis la création d'un poste d'intervenante pour les personnes proches aidantes et les aînés. Cette nouvelle intervenante offrira entre autres du soutien et de l'accompagnement aux aînés en perte d’autonomie ainsi que des rencontres à domicile afin de briser l'isolement.

Lancé en septembre dernier, le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités. Les activités soutenues doivent encourager la solidarité intergénérationnelle, la valorisation des aînés, leur participation sociale ou leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

« L’isolement peut être difficile à surmonter pour chacun d’entre nous dans le contexte de la pandémie. La création d’un nouveau poste d’intervenante représente donc une très bonne nouvelle pour les personnes aînées de notre région qui pourront ainsi bénéficier de services et d’accompagnement à domicile notamment. Le travail de la Maison de la Famille de la Vallée-du Richelieu est essentiel, d’autant plus durant la crise sanitaire que nous traversons. Je tiens d’ailleurs à remercier chacun des intervenants qui œuvrent au sein de l’organisme et qui contribuent au bien-être des aînés de notre communauté. » souligne le député de Borduas.