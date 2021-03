Étanchéité de la toiture : 2 choses à savoir

L’étanchéité d’une toiture, c’est l’élément le plus indispensable à surveiller quand on est soumis à une réparation de toiture commerciale. En effet, l’étanchéité est ce qui permet à votre toiture de protéger votre commerce des lourdes intempéries et donc empêche l’eau et l’air de circuler. Elle aide à la pérennité des immeubles et pour cette raison, il est essentiel d’y prendre soin. Voici ce que vous devez savoir.

Comment préserver votre toiture ?

Pour que votre toiture puisse vous garantir une bonne protection et aller au bout de sa durabilité, il est essentiel d’en prendre soin et de vérifier son état au moins deux fois par an. Généralement, on vérifie juste après l’automne et à la fin de l’hiver.

Lors de votre inspection, vous pourrez en profiter pour enlever toutes les feuilles, branches, mousses et algues qui ont pu s’incruster pendant la saison. Faites attention de bien nettoyer vos gouttières, drains ainsi que les filtres de ventilations, car ce sont des facteurs importants pour éviter les infiltrations d’eau.

Pendant l’inspection, tâchez de vérifier les joints d’étanchéité, les puits de lumière, les sorties au toit et porter une attention particulière au drain afin qu’il ne soit pas obstrué. Profitez-en, pour faire le tour complet de votre toiture et observer qu’il n’y a aucune déformation de la membrane.

Profitez également de l’inspection pour faire le tour complet de votre maison ou commerce et vérifiez que vous n’avez aucun problème de calfeutrage.

Comment reconnaître une mauvaise étanchéité ?

Si votre toiture perd de son étanchéité, cela va avoir des répercussions dans votre quotidien qui ne passeront d’ailleurs pas inaperçues. Les chevrons deviendront plus foncés et humides. Après de fortes pluies, vos isolants risquent d’être mouillés et vous verrez apparaître des taches d’eau sur le contreplaqué.

Vous verrez possiblement un affaissement, une déformation, voire des trous au niveau du bois de la charpente. Si l’étanchéité de votre toiture pose problème, l’intérieur de votre maison pourrait se dégrader.

Par exemple, vous verrez des tâches sur le plafond et au-dessus de vos fenêtres et la peinture des murs risque de s’écailler. Sans oublier l’eau qui pourrait dégoûter directement à l’intérieur de votre bâtiment lorsque des employés ou clients sont présents.

À noter qu’il est important de réagir rapidement lorsque l’on soupçonne un problème d’étanchéité, car en plus de détériorer votre habitat, cela pourrait avoir des conséquences sur votre état de santé. L’humidité peut donner naissance à la moisissure et aux acariens et causer de nombreuses allergies.

Finalement, l’étanchéité de la toiture, c’est ce qui garantit votre confort quotidien. Soyez attentifs et prenez le temps de vérifier l’état de votre toiture, car plus vous en prendrez soin et plus elle sera durable.