Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec est en faveur de la vaccination en milieux scolaires

Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) accueille l’annonce faite par le gouvernement du début de la vaccination, dans les prochaines semaines, pour les jeunes de 12 à 17 ans.

« La priorité, pour nous, c’est que les personnes qui choisissent de recevoir le vaccin, les jeunes eux-mêmes, à partir de 14 ans, et les parents des enfants de 12 et 13 ans, puissent le faire de façon simple, efficace et rassurante pour tout le monde, pour les deux doses prévues. Que ce soit avec ses parents ou avec sa classe, on veut que la procédure soit facilitée pour les jeunes qui vont recevoir le vaccin », explique le porte-parole du RCPAQ, monsieur Sylvain Martel.

Le Regroupement tient toutefois à demander que le réseau de la Santé puisse assurer la présence de personnel dans les écoles pour gérer les éventuels effets secondaires chez les élèves, de toute nature (incluant les réactions d’anxiété ou l’effet d'entraînement, etc.).

« Nous tenons à ce que soient respectés les choix individuels, mais pour ceux et celles qui choisiront de recevoir le vaccin, simplifier les choses est toujours apprécié », précise monsieur Martel. Le RCPAQ apprécie également le travail collaboratif, adapté à chacune de nos régions, qui se fait entre les réseaux de la Santé et l'Éducation pour le déploiement de ce service de vaccination.