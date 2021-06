Chaise de jardin : les tendances 2021

Sans surprise, la pandémie a considérablement influencé les tendances au jardin, parce qu'un été passé chez nous plutôt qu'à l'étranger signifie que nous canaliserons tous nos efforts pour faire de nos espaces extérieurs les plus confortables possible.

Et qui dit confort, dit chaise de jardin. Comme toujours, la variété de styles et de matériaux peut rendre le choix difficile. Afin de vous aider à trouver la meilleure chaise pour vos besoins, voici quelles sont les tendances 2021 pour les chaises de jardin.

Les chaises de jardin suspendues

En ce qui concerne les meubles de jardin, nous allons voir beaucoup plus de chaises suspendues dans les mois à venir. L'une des principales tendances du jardin pour 2021, ces ajouts incontournables offrent un endroit confortable pour se détendre avec un livre ou une boisson, offrant un soutien de tout le corps et vous permettant de soulager vos pieds.

Les chaises de jardin en teck

Les meubles de jardin en teck sont un élément de base de tout jardin zen, étant souvent le look de choix pour les jardins d'inspiration japonaise. Que ce soit une chaise longue, ou tout simplement une chaise d’ensemble de salle à manger, la tendance est au magnifique et intemporel bois de teck.

Des chaises de jardin faciles à ranger

Bien que le bois de teck soit aussi une des tendances pour 2021, les meubles de jardin, et particulièrement les chaises légères et faciles à empiler, seront tout aussi populaires. Pensons entre autres à la chaise à structure d’aluminium et dont l’assise est faire de tissu sling. En plus d’être durables, ces chaises de jardin sont suffisamment légères pour être déplacées aisément, mais elles sont également très faciles à entretenir.

Les chaises de jardin en osier synthétique

Toujours aussi populaires, les chaises de jardin en osier synthétique font encore partie des tendances en 2021. Faciles d’entretien, durables, elles sont disponibles dans des styles variés, du ultra moderne au style champêtre. Puisque la tendance est toujours au minimalisme, on choisira des chaises de jardin affichant des lignes droites à l’allure moderne.

Des coussins de chaise ultra confortables

En matière de mobilier de jardin, le confort est en tête de liste en 2021. On choisira donc des coussins de chaise confortables et moelleux, sur lesquels il fera bon se prélasser et se détendre. L’ajout de coussins est aussi l’occasion parfaite d’ajouter une touche de couleur à son décor extérieur, et en 2021, on retrouve encore des couleurs primaires dont le rouge et le bleu, des couleurs éclatantes qui illuminent nos terrasses.

Comment choisir vos chaises de jardin ?

Avant de faire un choix, demandez-vous quelle utilisation vous ferez de vos chaises de jardin. Vous devez également savoir où et comment vous les rangerez, ou si vous aurez à les laisser à l’extérieur durant la saison froide. Enfin, sachez de combien d’espace vous disposez dans votre aménagement extérieur. Tous ces aspects doivent être considérés avant d’aller vous procurer un nouvel ensemble de chaises de jardin, afin de faire le meilleur choix.