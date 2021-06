Des trousses de pavoisement offertes par le député Yves-François Blanchet

À la suite du succès de l’année dernière, le député de Beloeil Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, offrira de nouveau des trousses de pavoisement comprenant un drapeau du Québec ainsi que plusieurs autres articles arborant la fleur de lys.

Tout en respectant les mesures de distanciation physique, la distribution des trousses de pavoisement sera selon le député une belle participation à une grande célébration, « On fêtera la réussite collective de notre nation québécoise qui a su tenir bon dans l’un des plus difficiles défis de son histoire ».

Gratuites pour les citoyennes et citoyens de la circonscription qui en feront la demande, les boîtes surprises seront distribuées par M. Blanchet et son équipe à des points de chute préétablis dans certaines municipalités le 24 juin prochain. Comme le nombre de trousses sera offert en quantités limitées, les personnes intéressées doivent donc s’inscrire avant le 21 juin. Les participantes et participants seront ensuite contacté(e)s entre le 22 et 23 juin.

Pour participer, écrivez un courriel intitulé « Trousse de pavoisement du député de Beloeil-Chambly » à [email protected], en y mettant votre nom et vos coordonnées (adresse et numéro de téléphone).