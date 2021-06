Les députés de la région participeront à une journée de sensibilisation à la sécurité nautique

C’est dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique que le député de Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet, ainsi que les députés de la région Xavier Barsalou-Duval, Stéphane Bergeron, Christine Normandin et Louis Plamondon annoncent qu’ils participeront à une journée de sensibilisation à la sécurité nautique sur le Richelieu le 25 juin prochain.

« Avec le début des vacances et l’engouement des amateurs de navigation qui reprend, le moment est bien choisi pour faire la promotion de saines pratiques qui favorisent une cohabitation harmonieuse entre les usagers et les différents types d’embarcations. Amusons-nous sur le Richelieu, mais en sécurité ! » a déclaré l’organisateur de la journée, Xavier Barsalou-Duval.

Au lendemain de la Fête nationale du Québec, les députés parcourront la rivière sur une distance d’environ 50 km entre le Canal de Chambly et les écluses de Saint-Ours, suivi par des membres du groupe de prévention COVABAR ainsi que de l’Association des Riverains et Amis du Richelieu qui les accompagneront sur l’eau tout au long du circuit.

Rencontrer les citoyens

À chacun des points d’arrêts, le cortège en profitera pour rencontrer les citoyens sur place ainsi que les usagers de la rivière afin de leur offrir de l’information sur le nautisme responsable. Le circuit commencera à bord d’un ponton, mais les volontaires termineront le trajet dans une embarcation non motorisée de type rabaska à partir de Saint-Denis-sur-Richelieu. Un arrêt est également prévu à Saint-Basile-le-Grand.

« La rivière Richelieu occupe une place primordiale pour la région. Il est donc de notre devoir de constamment travailler à préserver la qualité de son eau, notamment pour les espèces aquatiques en péril, et à sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et l’importance de la protection des berges » conclut le chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet.