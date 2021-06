Soutien financier de 100 000 $ pour la Société Alzheimer Haut-Richelieu  

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) annonce un octroi de plus de 100 000 $ à la Société Alzheimer Haut-Richelieu, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette somme servira à la réalisation d’un projet de répit à domicile pour les proches aidants.

Grâce à ce soutien financier, la Société Alzheimer Haut-Richelieu pourra aider et soutenir les proches aidants vivant avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle offrira un total de 5 408 heures de répit à 140 proches aidants de sa région au cours de la prochaine année. L’aide versée couvrira la rémunération et les frais de déplacement des accompagnateurs qui prendront soin des aidés pendant que leurs proches profiteront d’un moment de repos.

« Nous sommes fiers de nous engager auprès de la Société Alzheimer Haut-Richelieu, qui met en place un projet concret de répit permettant aux proches aidants de s’accorder un moment de repos grandement mérité », déclare le Dr Vincent Oliva, président de la FFMSQ.

Les médecins spécialistes reconnaissent l’importance du soutien et de l’accompagnement des proches aidants. « En neurologie nous soignons régulièrement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous savons que leurs proches aidants jouent un rôle considérable. Ils veillent au respect du parcours de soin de leur proche et représentent une source d’information utile pour le médecin », explique le Dr François Evoy, président de l’Association des neurologues du Québec.

Soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches

« Grâce à l’appui de la Fondation, nous pourrons réduire la liste d’attente pour obtenir des services de répit et répondre favorablement à la demande de répit de soir et de fin de semaine. Merci de nous aider à répondre aux besoins de répit grandissants, ce qui contribue à préserver le maintien à domicile des aînés atteints de la maladie d'Alzheimer et d’autres troubles neurocognitifs », souligne Nathalie Mercier, directrice générale intérimaire de la Société Alzheimer Haut-Richelieu.