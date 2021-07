Une formation-profession offerte entre le Cégep de Sorel-Tracy et le CISSS de la Montérégie-Est

Cette année, l’intérêt pour le programme collégial en Soins infirmiers se fait de plus en plus grand au Cégep de Sorel-Tracy. Les résultats le démontrent par un total de 78 demandes d’admission, soit 29 de plus qu’à pareille date l’an dernier. Un tel achalandage pour ce programme ne s’était pas vu depuis 2017 au Collège.

Certes, la passerelle formation-profession offerte entre le Cégep de Sorel-Tracy et le CISSS de la Montérégie-Est a sans contredit contribué à l’atteinte de ces résultats. Il va de soi que les avantages proposés par cette entente sont considérables pour l’étudiant, mais aussi pour le CISSS. En effet, l’institution d’enseignement et l’établissement de santé et de services sociaux ont conclu un partenariat de type « passerelle formation-profession » qui permettra aux étudiants inscrits à l’automne 2021 d’occuper divers titres d’emploi reliés au secteur de la santé tout au long de leur parcours collégial.

Une fois leur réussite confirmée, les étudiants se verront tous offrir un poste d’infirmière ou d’infirmier au sein du CISSS de la Montérégie-Est.

« Nous sommes très fiers de prendre part à ce projet, et encore plus de constater l’engouement des futurs étudiants envers celui-ci. Nous avons très hâte de les accueillir parmi nous dès la rentrée 2021 au tout début de leur formation. Nous aurons la chance de les voir évoluer et œuvrer auprès de nos différentes clientèles pendant plusieurs années », souligne Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de la Montérégie-Est.

« Je suis très heureuse de cette collaboration entre le CISSS de la Montérégie-Est et notre Collège. Les excellents résultats le démontrent indéniablement. L’engouement pour le programme de Soins infirmiers est encore bien présent auprès des étudiants et les avantages offerts par la passerelle viennent le bonifier. C’est très stimulant pour les étudiants de pouvoir concrétiser leurs objectifs scolaires dans un milieu d’apprentissage réel et de se voir assurer une carrière dans leur domaine d’études à la fin de leurs parcours », affirme Stéphanie Desmarais, directrice générale, Cégep de Sorel-Tracy.