Un Montérégien remporte un lot important au Banco

Denis Beaudoin, un résident de la Montérégie, utilise toujours la même sélection pour faire une mise de quatre numéros et une autre de trois numéros au Banco, une loterie à laquelle il joue régulièrement.

Lors du tirage du 2 août, il a décidé de miser 10 $ sur les sept numéros réunis, ce qui lui a valu un lot de 100 000 $, également grâce à l’option Turbo. Le détaillant vendeur était le Petro-Canada (615, boulevard Laurier, Beloeil).

Monsieur Beaudoin a découvert qu’il avait gagné grâce au vérificateur de billets en ligne. Cet homme d’un sang-froid légendaire a tout de même décidé de faire une sieste avant de se rendre dans un dépanneur pour confirmer son gain. L’heureux gagnant compte faire des placements.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l’effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal, sur rendez-vous seulement, aux détenteurs de billets gagnants de 2 000 $ ou plus.

Ceux-ci sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle. Pour plus d’information sur les modalités de paiement des lots, vous pouvez consulter le site lotoquebec.com.