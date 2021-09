Changement de pneus : ce que vous devez savoir

Savez-vous quand remplacer vos pneus ? La bonne nouvelle est que l'évaluation de la santé de vos pneus n'est pas aussi compliquée qu'on pourrait le penser. Dans la plupart des cas, déterminer quand il est temps de remplacer un pneu ne nécessite qu'un coup d'œil rapide et attentif, et peut-être l'aide d'une pièce de 25 cents. Voici ce que vous devez savoir sur le moment où vous devriez remplacer vos pneus, et tout ce qui concerne le changement de pneu.

Quand faut-il remplacer ses pneus ?

La question la plus courante que les gens posent est « À quelle fréquence devrais-je remplacer mes pneus ? ». En règle générale, deux facteurs différents influent sur le moment de remplacer les pneus : l'usure et l'âge.

- Usure des pneus : tous les pneus finissent par s'user. L'usure du pneu peut indiquer un problème d'alignement ou de pression des pneus. La bande de roulement du pneu doit s'user uniformément sur tout le pneu plutôt qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du pneu. L'usure de vos pneus se produira quelle que soit votre qualité de conducteur, bien qu'elle puisse être accélérée si vous ne prenez pas bien soin des pneus.

- Âge du pneu : le vieillissement du pneu se produit lorsque les composants du pneu, y compris le caoutchouc, commencent à se dégrader au fil du temps. Cela peut se produire en raison des impacts environnementaux et des conditions d’entreposage, ainsi que de la quantité d'utilisation que le pneu voit lorsqu'il est conduit.

Pourquoi devriez-vous remplacer vos pneus ?

Savoir à quelle fréquence remplacer les pneus ne consiste pas seulement à bien prendre soin de votre véhicule et à éviter des erreurs coûteuses. Les pneus sont un élément extrêmement important de la sécurité de votre véhicule. Des pneus usés ou vieux peuvent entraîner divers problèmes, notamment :

Adhérence à la route compromise en raison d'une bande de roulement usée

Crevaisons

Difficulté à s'arrêter et à freiner efficacement

De plus, des alignements de roues inégaux et des problèmes d'équilibrage ne causeront pas seulement une usure irrégulière et prématurée des pneus, ils peuvent également causer des problèmes coûteux pour votre véhicule.

Comment sélectionner de nouveaux pneus

Une fois que vous avez déterminé quand changer les pneus, vous constaterez que la sélection de pneus de remplacement est un processus ardu. Vous devrez commencer par évaluer vos habitudes de conduite, les types de terrain et les saisons dans lesquelles vous conduirez, afin de déterminer ce dont vous avez besoin dans un pneu. Après cela, vous pourrez adapter votre style de conduite au type de pneu parfait.

Avant de décider du pneu dont vous avez besoin, réfléchissez au type de conduite. Si vous conduisez principalement sur l'autoroute et les rues de la ville, vous aurez peut-être besoin d'un pneu de tourisme. D'un autre côté, si vous conduisez généralement sur des routes secondaires ET que vous avez besoin de capacités sur la chaussée, un tout-terrain pourrait être votre meilleur choix. De plus, vous aurez besoin de choisir des pneus d’hiver, puisque ceux-ci sont obligatoires au Québec entre le 15 décembre et le 15 mars.