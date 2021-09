Centraide-Richelieu-Yamaska lance sa campagne dans six régions

Centraide Richelieu Yamaska (R-Y) lance sa campagne de levée de fonds annuelle dans six MRC de son territoire. Les 14-15-16-21-22-23 septembre prochain, six organismes partenaires dans les MRC d’Acton, de Pierre-De Saurel, de la Vallée-du-Richelieu, de Rouville, de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska accueilleront le lancement de campagne lors d’un événement extérieur.

Pour l’occasion, les maires et députés des régions ont été invités à venir rencontrer les participants tout en respectant les mesures sanitaires et de distanciation sociale. Le lancement de 2021 a pour thème : « Face aux enjeux locaux, ne soyons #JamaisIndifférents ».

« Par cette thématique, nous voulons reconnaitre l’importance de nos organismes locaux dans la communauté, tout en mettant de l’avant les personnes essentielles, comme notre cabinet, nos bénévoles et nos donateurs, qui rendent la campagne possible chaque année. » - Caroline Lippé, directrice générale de Centraide R-Y

Un cabinet de campagne prêt pour 2021

Pour une troisième année consécutive, le cabinet de campagne, présidé par M. Benoit Chartier, président-éditeur de DBC Communications, entame l’automne avec force. Entouré par cinq vice présidents (M. André Harbec, M. Michel Dorais, M. Marcel Rainville, Mme Johanne Marceau et M. Guillaume Bédard) en plus d’équipe de huit conseillers bénévoles, M. Chartier est confiant que cette campagne qui s’amorce sera animée et marquante, et ce, dans toutes les MRC de son territoire.

Malgré la pandémie de la COVID-19 toujours omniprésente, Centraide R-Y est optimiste que le vent de solidarité et de partage présent en 2020 se continue cette année. Selon l'organisme, la communauté a pu prendre conscience que nous pouvons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, avoir besoin d’aide. C’est tous ensemble, avec nos organismes et nos donateurs, que nous pouvons ici, avec cœur, changer la vie des personnes vulnérables.