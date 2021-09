Bien qu'il n'y ait pas d’araignées dangereuses au Québec, beaucoup de gens ne veulent pas d'araignées dans leur maison. Ce n'est pas une surprise car des études ont montré que les gens naissent avec une peur innée des araignées. En plus de cela, la dernière chose que la plupart des gens veulent, c'est d'avoir à s'inquiéter de tomber sur des toiles d'araignées. SI vous voulez vous débarrasser des araignées sur votre terrain ou dans votre maison, voici la méthode correcte pour utiliser le traitement d’araignées.

Pourquoi ma maison a-t-elle des araignées ?

Seulement 5% des araignées que vous voyez à l'intérieur proviennent de l'extérieur. La plupart des araignées que vous voyez dans votre maison y vivent probablement depuis un certain temps. Elles ont également tendance à sortir de leurs cachettes à l'automne et au printemps pour s'accoupler. Donc, si vous voyez soudainement plus d'araignées dans votre maison, cela ne signifie pas qu'elles l’ont envahie.

Quant à ce qui fait que ces colocataires indésirables élisent domicile dans votre résidence, c'est assez simple : la nourriture. Et dans le cas des araignées, cela signifie d'autres insectes. Donc, les avoir dans votre maison peut réellement aider à contrôler le nombre d'autres insectes dans votre maison.

Les araignées préféreront toujours s'installer dans un environnement calme et tranquille où elles peuvent vivre sans être dérangées et avoir accès à de la nourriture et de la chaleur. Elles se sentent également plus en sécurité dans les espaces encombrés. Dans les maisons, leurs zones préférées sont les garages, les sous-sols, les débarras et les greniers.

Outre un environnement confortable et une grande quantité d'insectes, les araignées sont également attirées par les environnements chauds et humides, comme les salles de bain.

Comment prévenir l’infestation d’araignées ?

La meilleure façon de contrôler les araignées à la maison est de contrôler leurs sources de nourriture autour de la maison. Les araignées mangent des insectes, donc réduire la population d'insectes dans votre maison encouragera généralement les araignées à aller ailleurs.

La plupart des araignées aiment se tenir près des sources lumineuses, ce qui les aide à capturer les insectes volants attirés par la lumière. Une simple habitude d'éteindre les lumières la nuit peut aider à réduire les populations d'araignées.

Les araignées pénètrent très probablement dans votre maison par les fissures et les crevasses. Par conséquent, une imperméabilisation complète des fenêtres, des portes, des murs et des fondations peut réduire considérablement la population d'araignées dans votre maison.

La méthode correcte pour utiliser le traitement d'araignées

Une méthode efficace pour se débarrasser des araignées est l’utilisation de pièges englués, combiné aux méthodes de prévention mentionnées ci-haut. Cependant, lors d’une importante infestation, il sera recommandé de faire appel à un exterminateur professionnel. Ce spécialiste utilisera la méthode correcte pour le traitement des araignées, soit l’utilisation de produits auxquels seuls les exterminateurs ont accès et qui sont hautement efficaces. Certains de ces produits peuvent également être utilisés de manière préventive dans les lieux problématiques, où il y a déjà eu une infestation.