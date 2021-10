La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu offre un don de 160 000 $ à la Fondation Santé

La Fondation Santé annonce que la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, un partenaire de longue date, a confirmé un don de 160 000 $ pour le projet en santé mentale Bâtir ensemble, un environnement propice au rétablissement.

L’engagement de la Caisse du Haut-Richelieu dans les activités de la Fondation étant déjà exceptionnel, ce montant considérable permet de faire un bond vers l’objectif de 2,5 M$ sur cinq ans pour le projet de transformation de l’unité de psychiatrie totalisant plus de 6 M$.

« La décision de contribuer à ce projet majeur a fait l’unanimité chez nos administrateurs », affirme Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. « Comme coopérative, notre objectif a toujours été de garder l’argent au service du développement humain, de soutenir nos membres et d’agir comme levier pour améliorer la vie des personnes et de la communauté. Nos membres, ce sont notre famille, nos amis, nos proches. Nous savons qu’en ce contexte particulier, plusieurs d’entre eux vivent des situations très difficiles. En appuyant le projet Bâtir ensemble, nous participons à un changement majeur dans le traitement des soins en santé mentale. Au final, c’est toute la communauté qui en bénéficiera. »

À l’Hôpital du Haut-Richelieu, plus de 3000 patients par année sont admis à l’urgence pour des problèmes de santé mentale et plus de 2000 personnes par année sont admises à l’unité de psychiatrie. « Bien que déjà sensible à l’enjeu, j’ai été stupéfaite d’entendre ces chiffres », explique Manon Bertrand, présidente du conseil d’administration de la Caisse du Haut-Richelieu. « Parler de santé mentale est encore tabou, ce n’est pas aussi accrocheur que d’autres problèmes mieux connus, mais au conseil d’administration, nous sommes tous d’accord : nous avons le devoir d’aider nos concitoyens et d’ouvrir la discussion sur cet enjeu important. »

Le partenariat entre Desjardins et la Fondation Santé est solide et bien établi depuis plusieurs années. « La force des valeurs liées à l’humain et à la santé dans nos deux organisations rend notre partenariat encore plus bénéfique pour tous les gens qui habitent notre grand territoire », souligne Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé.

L’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu

L’unité de 28 lits accueille plus de 2000 personnes par année, aux prises avec différentes formes de maladies mentales. Que ce soit une dépression majeure chez une nouvelle maman, un épisode psychotique chez un jeune adulte ou encore un trouble de bipolarité chez un professionnel de quarante ans, la maladie mentale porte mille et un visages. Les travaux, dont l'objectif est d'offrir un environnement propice au rétablissement, débuteront en août 2021 et se termineront en 2024.

Contribuer au projet Bâtir ensemble

Bâtir ensemble a pour but de créer une unité de psychiatrie spacieuse, agréable et sécuritaire pour permettre aux patients de retrouver leur dignité dans un environnement propice au rétablissement. De plus, on veut transmettre un message qui dit qu’une personne, même aux prises avec une maladie mentale sérieuse, est importante, qu’elle mérite la bienveillance au même titre que toute personne atteinte d’une maladie physique.

Les individus et les entreprises sont invités à faire un don unique pour la campagne, ou à étaler leur contribution jusqu'à cinq ans, sous forme d'engagement. Voici le lien: www.jedonneenligne.org/fondation-sante-haut-richelieu-rouville/CSM/a