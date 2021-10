Quand opter pour un toit plat?

Un toit plat ou un toit en pente? Si vous êtes en train de vous poser la question, c’est sûrement parce que les deux types de structures ont attiré votre attention que ce soit au niveau du style, des possibilités d’aménagement, du choix de revêtement de toiture qui vous semble le meilleur ou d’autres éléments de réflexion. Voici quelques points qui pourraient être décisifs pour faire pencher votre cœur du côté des toits plats.

Votre budget

Un toit plat a une surface plus petite qu’un toit en pente. Cela entraîne une diminution des coûts des matériaux (moins nombreux) et de la main-d’œuvre (le temps mis par les couvreurs à installer le revêtement est plus court).

Une luminosité accrue

Que les maisons des voisins soient très proches de votre demeure ou que la présence de nombreux arbres entrave le chemin des rayons de soleil jusqu’à votre intérieur, un toit plat peut offrir une solution parfaite à votre envie d’ensoleillement. Cette solution est, bien sûr, le puits de lumière qui, en plus d’augmenter la lumière naturelle dans votre espace de vie, n’a jamais besoin d’être couvert par un rideau pour préserver votre intimité. Vous pouvez donc en profiter en permanence.

Une économie d’énergie

La structure d’un toit plat ne nécessite pas la présence d’un grenier. Cela restreint vos besoins en chauffage à l’espace habitable de votre maison. Moins de surface à chauffer (ou à climatiser) revient à moins d’énergie nécessaire. C’est-à-dire, une aubaine pour la planète et pour votre portefeuille. D’autant plus, que les toits plats sont plus faciles à isoler.

Un gain d’espace

Car même si les toits plats peuvent signifier moins d’espace à l’intérieur de votre demeure, ils vous offrent plus d’options d’utilisation.

Par exemple, si vous songiez à être plus autonomes d’un point de vue énergétique, un toit plat de plus de 15 m² et en bon état peut recevoir des panneaux solaires dans une assez grande quantité pour être efficaces et pour répondre à une partie de vos besoins en énergie.

Ou si votre cour vous semble minuscule, un toit plat est un endroit tout désigné pour installer une terrasse où vous pourrez profiter agréablement d’une légère brise pour lire ou vous dorer au soleil

À moins que votre cour arrière ne soit pas assez grande ou lumineuse pour accueillir un jardin ou qu’elle soit trop bien fréquentée par les marmottes, lapins et autres petits animaux. Une manière simple et efficace d’échapper à ces situations est d’installer votre jardin directement sur votre toit plat. Et, s’il vous reste encore un petit coin disponible pour boire votre café, imaginez de quelles odeurs agréables vous serez entourées.

La structure de votre maison

Le look ne suffit pas, votre envie d’utiliser votre toit plat à diverses fins non plus. Avant de vous lancer dans n’importe quel plan concernant votre toiture, assurez-vous d’abord de vérifier que la structure de votre maison est conçue de manière à pouvoir supporter le poids supplémentaire que cela suppose ainsi que celui de la neige.