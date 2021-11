Les parents d’un jeune amputé de la région reconnaissants envers l’Association des Amputés de Guerre

À compter de cette semaine, les résidents de la région recevront leurs étiquettes-adresse saisonnières de l’Association des Amputés de guerre. Il se peut alors que certains d’entre eux reconnaissent un visage familier sur le dépliant qui se trouvera dans l’envoi, soit celui d’Hugo Boudriau, un jeune résident de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans la lettre qui accompagne les étiquettes-adresse saisonnières, Roxanne et Pierre, les parents d’Hugo, racontent comment l’association vient en aide à leur famille.

Hugo est amputé à la jambe droite et est inscrit au Programme pour enfants amputés (Les Vainqueurs) de l’Association des Amputés de guerre. Ce programme offre un éventail de services aux enfants amputés et à leur famille, notamment de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels, des séminaires régionaux et du soutien par les pairs.

« L’association est toujours là pour répondre à nos questions et elle nous procure une foule d’informations ainsi que du soutien moral. Hugo est un garçon très actif. Grâce aux dons du public, il a une prothèse à l’épreuve de l’eau, ce qui lui permet d’aller à la plage et de prendre sa douche en toute sécurité. Notre fils peut avoir une enfance normale et pratiquer les activités qui l’intéressent. Son amputation ne le freine pas, bien au contraire, rien ne l’arrête! » - Les parents d’Hugo

Les étiquettes-adresse saisonnières sont envoyées, chaque automne, en guise de remerciement aux donateurs qui appuient le Service des plaques porte-clés. Elles peuvent être apposées sur divers objets, comme des livres.

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses nombreux programmes existent grâce à la générosité du public envers le Service des plaques