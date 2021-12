Un don majeur pour l’illumination de 6 CHSLD du territoire

La Fondation Santé a annoncé que Toitures Brault, interpellée par l’illumination des CHSLD dans le cadre de la campagne Lumières d’hiver, a choisi d’y dédier un don majeur de 30 000 $.

En effet, lorsque Marc Brault, président de l’entreprise johannaise, a entendu parler du projet d’illumination des CHSLD, il s’est tout de suite senti interpellé. « J’ai été tellement touché par cette idée, je voulais faire partie de la magie et faire ma part d’illumination. J’ai souvent visité mon grand-père au Centre Gertrude-Lafrance où il a reçu de très bons soins. De pouvoir contribuer à une initiative qui prend en considération le bien-être des gens des CHSLD – autant les résidents que le personnel qui y travaille – est un privilège pour moi. » Il parle avec enthousiasme du projet qui permet aux familles de mieux célébrer le temps des fêtes et de créer de magnifiques souvenirs avec leurs proches, après deux années particulièrement difficiles.

Depuis le 25 novembre dernier, les cours extérieures des CHSLD sont bordées de décors lumineux afin d’émerveiller les résidents et de leur apporter chaleur et réconfort cet hiver. De plus, l’artiste bien connue de Saint-Jean-sur-Richelieu, Émilie Campbell, a réalisé différentes œuvres ludiques et traditionnelles servant de stations où se prendre en photo dans chaque installation.

Isabelle Caron, directrice, Programme soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS de la Montérégie-Centre, témoigne de toute la joie qu’apporte l’illumination aux personnes qui visitent ou qui travaillent dans ces installations. « Quel bonheur de voir la magie des lumières de Noël illuminer les regards et les sourires de nos résidents. De tout notre cœur, merci à la fondation et à M. Brault de faire briller de mille lumières les jardins et espaces de nos CHSLD et permettre l'émerveillement de ces personnes que nous aimons tant! »