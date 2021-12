Avez-vous votre trousse d'urgence 72 heures?

L'arrivée de la saison froide peut parfois rimer avec des conditions météorologiques extrêmes qui causent des pannes électriques importantes. Il est donc essentiel de poser la question suivante: Avez-vous à la maison une trousse d’urgence ? Sauriez-vous quoi faire en cas de graves inondations ou autre catastrophe naturelle?

Voici quelques pistes pour vous guider dans la préparation de votre trousse d’urgence de 72 heures.

Premièrement, ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre à votre famille de subsister pendant les trois premiers jours d’un sinistre.

Deuxièmement, placez la trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible.

Troisièmement, vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin.

Enfin, voici les sept articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence : eau potable (6 litres par personne) , nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) , ouvre-boîte manuel , radio à piles de rechange, lampe frontale ou de poche à piles de rechange ou lampe à manivelle , briquet ou allumettes et chandelles et trousse de premiers soins.