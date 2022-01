Subvention majeure pour la transformation numérique de l’industrie touristique

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé l'octroi de 1,3 million de dollars supplémentaires à Événements Attractions Québec (EAQ) afin de soutenir son projet d'accompagnement d'activités, d'événements et d'attractions touristiques pour y accélérer le virage numérique.

Ce soutien s'ajoute à la somme de 1,5 million de dollars annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique.

En additionnant les 200 000 $ accordés par le ministère du Tourisme par l'intermédiaire du volet 2 des ententes de partenariat régional en tourisme 2020-2022, ce sont 3 millions de dollars qui auront été accordés à EAQ pour son projet, qui vise entre autres à favoriser le développement d'une culture numérique dans le milieu des activités, des attraits et des événements touristiques. Plus de 1 500 entreprises sont visées.

« Avec le soutien annoncé aujourd'hui, on agit de façon concrète sur la transformation numérique des entreprises touristiques, un des piliers du retour à la croissance définis dans notre Cadre d'intervention touristique 2021-2025. Nous allons continuer d'appuyer ce virage crucial ainsi que notre industrie dans son désir d'innover et de se développer », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

Le soutien accordé vise notamment à augmenter l'utilisation, par les entreprises et les organismes touristiques, de solutions numériques à l'aide de trois leviers, soit la plateforme transactionnelle, la plateforme de réservation et la plateforme de diffusion.

Le projet porté par EAQ permettra entre autres de sensibiliser, d'accompagner et de soutenir financièrement des entreprises lors de la réalisation et de l'implantation de solutions numériques et, ainsi, d'optimiser les retombées des ventes générées de cette façon.