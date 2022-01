Pourquoi choisir un exterminateur certifié "Applicateurs de pesticides"

Les exterminateurs applicateurs de pesticides utilisent des pesticides (produits chimiques) pour lutter contre les parasites, tels que les insectes ou les animaux ravageurs. Cependant, ceux-ci doivent être certifiés, donc doivent avoir suivi une formation, afin de pouvoir faire l’application de pesticides de manière sécuritaire. Voici pourquoi choisir un exterminateur certifié « applicateur de pesticides ».

Quelle est la réglementation québécoise sur l’emploi de pesticide ?

Au Québec, il est obligatoire pour les vendeurs et les utilisateurs de pesticides d’avoir un permis et une certification. Pour obtenir cette certification, un exterminateur doit avoir réussi un examen reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les activités autorisées avec ce permis doivent être effectuées par des employés certifiés ou travaillant sous la surveillance d'un employé certifié. L’entreprise doit aussi tenir un registre des achats, ventes ou utilisations de pesticides. Enfin, l’entrepreneur en extermination doit afficher son permis dans son établissement, ou le conserver avec lui si c’est un permis temporaire.

Comment choisir un exterminateur qualifié ?

Avant d’embaucher une entreprise en extermination, vous devez vérifier certains points importants, afin de vous assurer que celle-ci soit qualifiée et compétente :

L’exterminateur doit avoir un permis valide pour l’utilisation de pesticides de la sous-catégorie C5 (application de pesticides pour extermination), délivré par le Ministère.

Les travaux doivent être réalisés par un employé certifié pour l’utilisation de pesticides (sous-catégorie CD5 : certificat pour extermination), ou sous la surveillance du titulaire du certificat.

Un exterminateur professionnel devrait utiliser des techniques permettant de lutter contre les ravageurs sans utiliser de pesticides pouvant avoir un impact sur l'environnement. Cependant, dans certaines situations, l'exterminateur n'aura pas d'autre choix que d'utiliser des produits chimiques pour éliminer les parasites. Vérifiez que l’entreprise utilise des produits à faible impact environnemental, approuvés par Santé Canada.

De plus, l’exterminateur doit être en mesure de vous renseigner sur les spécificités du ravageur qui occasionne le problème, ainsi que sur les méthodes de contrôles qui seront employées. Enfin, assurez-vous que l’exterminateur s’attaque également à la cause à la base du problème d’infestation et qu’il offre un suivi.

Quels sont les risques associés aux pesticides sur la santé ?

Les pesticides peuvent causer des effets néfastes à court terme sur la santé, appelés effets aigus, ainsi que des effets néfastes chroniques qui peuvent survenir des mois ou des années après l'exposition. Des exemples d'effets aigus sur la santé comprennent des picotements oculaires, des éruptions cutanées, des cloques, la cécité, des nausées, des étourdissements, de la diarrhée et la mort. Des exemples d'effets chroniques connus sont les cancers, les malformations congénitales, les troubles de la reproduction, l'immunotoxicité, la toxicité neurologique et développementale et la perturbation du système endocrinien.

Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres aux impacts des pesticides. Par exemple, les nourrissons et les jeunes enfants sont connus pour être plus sensibles que les adultes aux effets toxiques des pesticides. Les travailleurs agricoles et les applicateurs de pesticides sont également plus vulnérables car ils sont plus exposés.

Pour ces raisons, il est primordial d’embaucher une entreprise en extermination qui a obtenu et conservé son permis et sa certification, et qui utilise des pesticides à faible impact.