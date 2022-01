En quoi consistent les travaux d'isolation ?

Isolant en mousse pulvérisée : L'un des moyens les plus courants et les plus efficaces d'isoler votre toiture est la mousse de polyuréthane. Cet isolant appliqué par pulvérisation est très efficace pour sceller tous les espaces, trous ou fissures, ainsi que pour résister aux intempéries et à la chaleur. Lorsque de la mousse est appliquée sur les fissures et les interstices, elle se dilate et durcit, ce qui limite le débit d'air. La mousse pulvérisée agit comme une barrière et est également résistante à l'eau, ce qui empêchera toute humidité d'entrer dans votre maison.