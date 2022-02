L'aménagement paysager augmente-t-il la valeur de revente d'une propriété?

Le marché immobilier rebondit. Et envisager des travaux d’aménagement paysager ou d’améliorations dans une cour arrière peut non seulement rehausser l’apparence d’une propriété, mais aussi ajouter de la valeur pour le refinancement ou pour faciliter la vente d’une maison.

Un aménagement paysager conçu, préparé, installé et entretenu par des professionnels, avec des plantes de qualité, n’est pas seulement une œuvre d’art, mais aussi un investissement immobilier.

La première impression compte. Lorsqu’un acheteur voit votre maison pour la première fois, l’aspect extérieur et l’entretien de l’aménagement paysager sont les premiers indicateurs de la qualité de l’entretien de la maison.

Oui, l’aménagement paysager améliore la valeur d’une maison

Une maison bien aménagée présente un avantage de prix significatif par rapport à une maison sans aménagement paysager. Cet avantage varie de 5,5 % à 12,7 % selon le type d’aménagement paysager et la valeur initiale de la maison. L’aménagement paysager peut augmenter la valeur de revente d’une propriété jusqu’à 14 %. La vente d’une propriété peut augmenter jusqu’à six semaines. L’aménagement d’un patio peut augmenter la valeur de la propriété de 12,4 %. Une bordure ou un trottoir peut augmenter la valeur d’une maison de 4,4 % et les haies peuvent ajouter 3,6 % (source).

Mais l’aménagement paysager ne se limite pas à planter quelques fleurs et quelques arbustes. La première chose que les acheteurs recherchent en matière d’aménagement paysager est un design soigné. Viennent ensuite la taille et la maturité des plantes. Un facteur moins important, mais qui mérite tout de même d’être pris en compte, est la diversité de la vie végétale dans l’aménagement paysager.

Quel est un bon budget paysager?

En prenant 5 % de la valeur de la maison et en les consacrant à un paysage de qualité nécessitant peu d’entretien, la valeur de votre maison peut augmenter de 15 % à la revente. Vous récupérez 150 % ou plus de ce budget paysager (source).

Savoir par où commencer

Il peut être difficile de comprendre ce qu’il faut réparer ou améliorer dans une maison pour la rendre attrayante pour le plus grand nombre d’acheteurs. En fait, faire effectuer une inspection professionnelle de la maison peut être la meilleure façon de décider quels sont les points importants à aborder ; ils détermineront si la maison est conforme aux codes du bâtiment, s’il y a des problèmes de sécurité, et signaleront les petites réparations qui peuvent rapporter un prix de vente plus élevé.

Les gros problèmes

En s’attaquant d’abord aux problèmes les plus importants, on réduit probablement le délai, et on peut compléter les travaux par des projets d’aménagement paysager et de peinture une fois les réparations majeures et les mises à niveau nécessaires terminées.

Les travaux moins coûteux

La peinture est peut-être l’un des moyens les moins coûteux de donner un coup de jeune à votre maison. Si on ne veut pas peindre tout l’extérieur, on peut au moins peindre la porte d’entrée.

L’acheteur se fera une première impression de votre maison en s’en approchant. Accorder une attention particulière à l’aménagement paysager. Garder la pelouse fraîchement tondue et exempte de mauvaises herbes, et l’allée balayée. Tailler ou remplacer les arbustes envahissants et planter des fleurs colorées.

Les nouvelles fenêtres ne font pas qu’améliorer l’aspect d’une pièce. Des portes et fenêtres efficaces et une nouvelle isolation peuvent sembler coûteuses à première vue, mais vous pouvez récupérer 65 à 75 % de cette dépense lorsque vous vendez la maison. De plus, de nouvelles fenêtres sont le signe qu’un propriétaire a pris soin de sa maison.

La réfection de la terrasse en utilisant par exemple la tuile composite est idéale pour les gens qui ne désirent pas avoir d’entretien. En plus de donner un nouveau look exceptionnel à leur surface craquée et fissurée, ce dallage est facile à installer grâce à son système d’attache en clip intégré dans la tuile.

Contrôle des coûts

Le coût est une question importante lorsqu’il s’agit d’entretenir, de réparer et de moderniser un bien immobilier; obtenir le meilleur prix pour votre propriété est probablement votre priorité.

L’attrait visuel

L’aspect extérieur est souvent ce qui attire le plus les acheteurs potentiels. L’entrée de la maison est particulièrement importante. Il faut ajouter une couronne de fleurs ou des plantes, acheter une nouvelle porte d’entrée étonnante ou peindre la porte d’une couleur contrastée pour que les acheteurs se sentent chez eux, installer une tuile en composite pour un design unique et élégant pour les surfaces fades d’intérieur ou d’extérieur.

L’aménagement paysager peut augmenter la valeur et la sécurité de la maison. Les avantages de l’aménagement paysager peuvent être maximisés lorsque des professionnels certifiés sont impliqués dans tous les aspects du paysage, y compris la conception, la préparation du site, la sélection des plantes, l’éclairage paysager, l’installation et l’entretien.