Changement de piles dans les détecteurs de fumée

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Fondation Santé annonce un don majeur de 50 000 $ sur 5 ans de Mobican pour le projet majeur en santé mentale Bâtir ensemble un environnement propice au rétablissement. Ce montant permet à la Fondation de progresser vers son objectif d’amasser 2.5 M$ sur cinq ans pour le grand projet de plus de 6 M$. Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé, souligne la générosité de l’entreprise située à St-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le dynamisme de Patrick Selmay, président de l’entreprise et de ses deux fils Mathieu, vice-président ventes et Nicolas, vice-président opérations. « La famille Selmay est très sensible aux enjeux de santé mentale ainsi qu’au bien-être de leur équipe et de leur communauté. Cela s’est traduit par ce généreux engagement de Mobican envers le projet, et nous en sommes très fiers et reconnaissants. »