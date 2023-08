Le Québec en proie à un épisode de smog au cours des prochains jours

Des avertissements de smog sont en vigueur dimanche pour certaines parties du sud du Québec, car la fumée des incendies de forêt dans le nord de la province continue d'affecter la qualité de l'air.

Montréal, Laval, les régions des Laurentides et des Cantons-de-l'Est faisaient partie des secteurs sous avertissement de smog par Environnement Canada dès 15 h 30 dimanche.

L'agence de prévention des incendies de forêt du Québec (SOPFEU) affirme que les incendies qui brûlent dans la région de la Baie James dans le nord de la province, en plus d'autres qui sévissent ailleurs au Canada, produisent de grands panaches de fumée qui peuvent parcourir de grandes distances.

La SOPFEU indique qu'il est possible que les effets de l'air vicié puissent se faire ressentir dans plusieurs régions de la province au cours des prochains jours.

Il y avait 54 incendies qui brûlaient au Québec, dimanche après-midi.

Depuis le début de la saison des incendies, plus de 15 000 kilomètres carrés ont brûlé dans la moitié sud de la province, connue sous le nom de zone intensive, et plus de 35 000 kilomètres carrés ont brûlé dans les régions du nord.

La Presse Canadienne