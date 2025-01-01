Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Statistique Canada

La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

durée 15h00
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Statistique Canada indique que la population du pays a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, la baisse du nombre de résidents non permanents ayant atteint son plus fort niveau jamais enregistré.

Selon les estimations préliminaires de l'agence, la population a diminué de 76 068 personnes entre le 1er juillet et le 1er octobre, ce qui porte le nombre d'habitants au Canada à 41 575 585.

Ce résultat contraste avec une augmentation de 231 803 personnes au troisième trimestre de 2024.

Cette baisse globale s'explique par la diminution de 176 479 résidents non permanents au Canada au troisième trimestre, la plus forte baisse depuis le début des enregistrements comparables au troisième trimestre de 1971. L'émigration nette s'est traduite par une perte de 20 056 personnes.

Toutefois, cette baisse a été partiellement compensée par l'immigration permanente, le Canada ayant accueilli 102 867 immigrants au cours du trimestre.

L'accroissement naturel, qui correspond au nombre de naissances moins le nombre de décès, s'est élevé à 17 600 pour le trimestre.

La population au Québec à 9 058 089 personnes

Au Québec, le nombre de résidents non permanents a diminué de 2,8 %, soit 15 989 personnes de moins, au cours du trimestre.

L'accroissement naturel de la population québécoise était pour sa part de 2650 personnes pour le trimestre.

La population au Québec était de 9 058 089 personnes, le 1er octobre 2025.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Canadiens font toujours confiance aux vaccins, mais cette confiance a diminué

Publié hier à 18h00

Les Canadiens font toujours confiance aux vaccins, mais cette confiance a diminué

Environ les trois quarts des adultes canadiens font toujours confiance aux vaccins, selon un nouveau sondage, mais cette confiance s'est quelque peu effritée au cours des cinq dernières années. Lors du coup de sonde de la division de Léger consacrée à la recherche dans le domaine de la santé, 74 % des personnes interrogées se sont dites «très ...

LIRE LA SUITE
Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié le 16 décembre 2025

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE
Les emplois de Transplant Québec seront sécurisés lors de la fusion avec Héma-Québec

Publié le 15 décembre 2025

Les emplois de Transplant Québec seront sécurisés lors de la fusion avec Héma-Québec

Transplant Québec et Héma-Québec entament des discussions afin que la fusion des deux organisations — prévue dans le projet de loi 7 — se fasse sans impact sur le processus de don d'organes. Les emplois du personnel de Transplant Québec seront sécurisés dans le processus de transfert des activités. Dans un communiqué diffusé lundi, Héma-Québec ...

LIRE LA SUITE