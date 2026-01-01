Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour 2026-2027

Le Syndicat des professionnels dénonce 115 autres abolitions de postes à la CNESST

durée 18h00
4 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

D’autres abolitions de postes ont été annoncées à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l’année 2026-2027.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec évoque l’équivalent de 115 abolitions de postes supplémentaires annoncées pour l’année à venir, après la vague précédente de 250 abolitions, l’été dernier.

En entrevue mercredi, le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, a dit ne pas savoir encore quels titres d’emplois seraient touchés. Ce syndicat représente notamment les inspecteurs de la CNESST. «On n’a pas de détails là-dessus», affirme-t-il.

On ignore également combien de pertes d’emplois le tout signifiera, puisqu’il peut y avoir des départs volontaires, des départs à la retraite et d’autres formes de réduction des effectifs par attrition.

M. Bouvrette juge «indécentes» ces abolitions de postes, qui s’ajoutent au gel d’embauche annoncé à la fin de l’année 2024.

Il rapporte que la surcharge de travail pour ceux qui restent a déjà entraîné un allongement des délais dans le traitement des dossiers des accidentés du travail.

«Il y a un allongement de délais qui, à la fin, coûte plus cher aux employeurs qui cotisent au Fonds de santé et sécurité. Il n’y a pas d’explication logique derrière ces décisions-là, autre que d’utiliser la Commission, qui est un gros employeur dans l’appareil public, pour atteindre des objectifs et dire qu’on a réduit la taille de l’État. Mais, à la fin, il n’y a personne qui gagne.»

Le dirigeant syndical dit ne pas comprendre pourquoi la CNESST est soumise aux mêmes restrictions budgétaires que la fonction publique, d’autant plus qu’elle n’est pas financée par l’État, mais par les cotisations des employeurs.

«Cette situation est d’autant plus déplorable qu’elle n’améliorera en rien les finances de l’État, puisque la CNESST est autofinancée. Le fonctionnement de la CNESST est essentiellement payé par les employeurs», ajoute le syndicat.

La CNESST réplique

De son côté, la direction de la CNESST a expliqué qu’elle était soumise à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État.

«La CNESST s’est vue octroyer une cible de réduction d’effectif par le Conseil du trésor qui équivaut à 2,3 % de ses ETC (Équivalents à temps complet), soit environ 110 ETC pour l’année financière du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.»

La Commission espère éviter les pertes d’emplois par différents moyens. «Différentes mesures seront envisagées, notamment le non-comblement de postes vacants ou les départs volontaires à venir.» Elle assure que sa priorité demeure de maintenir tous les services.

«Des projets d’optimisation et de transformation sont en cours et partagent les objectifs suivants: poursuivre une amélioration continue du service offert à nos clientèles; préserver la santé et la capacité d’agir de notre personnel; dégager des ETC pour rencontrer la cible et accroître l’agilité de l’organisation», conclut la CNESST.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Primes en retard: la FIQ gagne sa cause; Santé Québec devra verser des dommages

Publié à 15h00

Primes en retard: la FIQ gagne sa cause; Santé Québec devra verser des dommages

La FIQ vient de remporter une importante victoire devant le Tribunal administratif du travail concernant des primes qui avaient été versées avec un retard de plusieurs mois aux infirmières, contrevenant ainsi à ce qui venait d'être négocié dans la convention collective. Le Tribunal a donc accueilli la plainte d'entrave aux activités syndicales ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens appuient l'arrivée de véhicules électriques chinois, selon un sondage

Publié à 12h00

Les Canadiens appuient l'arrivée de véhicules électriques chinois, selon un sondage

Selon un nouveau sondage Léger, la plupart des Canadiens sont favorables à l'augmentation des ventes de véhicules électriques chinois au Canada, malgré certaines préoccupations persistantes. Le Canada s'est récemment engagé à réduire de 100 % à 6,1 % les droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, avec un plafond annuel de ...

LIRE LA SUITE
Des militants demandent à Ottawa de mieux encadrer les médias sociaux pour les jeunes

Publié hier à 18h00

Des militants demandent à Ottawa de mieux encadrer les médias sociaux pour les jeunes

Carol Todd, militante pour la sécurité en ligne, affirme qu'une éventuelle interdiction des réseaux sociaux pour les enfants nécessiterait une surveillance et un contrôle de l'industrie technologique. Mme Todd, dont la fille Amanda s'est suicidée après avoir été victime de sextorsion en ligne, estime que le gouvernement doit adopter une ...

LIRE LA SUITE