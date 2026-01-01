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Assemblée générale annuelle

Une année 2025 marquante pour la Fondation Santé Haut-Richelieu–Rouville

durée 16h15
24 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville a présenté un bilan 2025 très positif marqué par des réalisations majeures et une forte mobilisation de la communauté, lors de son assemblée générale annuelle, tenue le 21 avril à la Corporation du Fort St-Jean.

La présidente du conseil d’administration, Julie Chagnon, et la directrice générale, Julie Coupal, ont notamment souligné l’inauguration de deux projets porteurs: la transformation de l’unité de psychiatrie et le nouveau centre mère-enfant, des initiatives qui contribuent concrètement à améliorer l’expérience de soins pour la population.

Des investissements importants et une communauté mobilisée

En 2025, la Fondation a investi 1 449 053 $ dans les installations de santé du territoire.
Le vice-président, Yves Bisson, a qualifié l’année de « particulièrement positive », soulignant la
générosité exceptionnelle du milieu. La Fondation termine d’ailleurs l’exercice avec un bénéfice net de 2,2 M$, surpassant son objectif budgétaire.

La présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre, Élizabeth Arpin, a
souligné l’importance du rôle de la Fondation. « Sa contribution est essentielle : elle agit comme un levier pour aller plus loin, plus rapidement, et offrir des environnements de soins mieux adaptés. »

Hommages et reconnaissance

L’AGA a également été l’occasion de rendre un hommage sincère à deux administrateurs sortants: Sylvie Caron, pour ses 7 années d’engagement, et Jean-Luc Surprenant, pour ses remarquables 36 années d’implication. Afin de souligner sa contribution exceptionnelle, un poste honorifique a été créé pour ce dernier au sein du conseil d’administration.

Simon Verville s’est également vu décerner le titre de bénévole de l’année, en reconnaissance de son engagement remarquable envers la Fondation.

Une gouvernance qui se renouvelle

La Fondation accueille par ailleurs deux nouvelles administratrices, Audrey Archambault et Andréanne Demers, qui viendront enrichir la gouvernance de l’organisation.

Transition au Cercle des leaders philanthropes

Du côté du Cercle des leaders philanthropes, Simon Verville conclut son mandat de deux ans à la présidence et siègera maintenant au conseil d’administration de la Fondation. Le Cercle sera désormais présidé par Alex Lacasse, appuyé par Alexandre Marion à titre de vice-président et par Alexandra Vendetti au poste de secrétaire.

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