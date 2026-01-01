Logement social: il reste du travail à faire, admet la ministre

Il reste du travail à faire en logement social, a convenu mardi la ministre responsable de l’Habitation, Karine Boivin Roy.

Dans un échange en commission parlementaire, la députée libérale Virginie Dufour a déploré que le gouvernement soutenait financièrement des projets immobiliers où le loyer s'élève à plus de 1600 $, en citant notamment un exemple à Laval.

Selon elle, il n'est pas normal que l'État subventionne des projets de logements que des gens ne sont même pas capables de se payer.

De l'avis de la ministre, cela fait partie du bouquet de mesures du gouvernement pour aider les locataires.

Elle a fait valoir que la liste d'attente pour des logements sociaux est en diminution au Québec.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne