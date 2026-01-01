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Malgré les réformes en cours

Postes Canada annonce une perte avant impôts de 205 millions $ au premier trimestre

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30 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Postes Canada annonce vendredi avoir enregistré une perte avant impôts de 205 millions $ au premier trimestre de l’année, alors que le service postal poursuit ses réformes visant à remédier à ses difficultés persistantes.

La société d’État a vu son chiffre d’affaires chuter de 181 millions $, soit 14,3 %, par rapport à la même période de 3 mois en 2025, tandis que ses pertes totales ont grimpé de 164 millions $ d’une année sur l’autre.

Elle explique que l’incertitude liée au marché du travail a pesé sur la demande des clients alors que Postes Canada n’avait toujours pas conclu de nouvelle convention collective avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Les travailleurs des postes ont commencé à voter le 20 avril sur une convention collective de cinq ans, après plus de deux ans de conflits sociaux, le scrutin devant s’achever samedi.

Au début du mois, le gouvernement fédéral a approuvé une aide pouvant atteindre 673 millions $ pour maintenir le service postal à flot pour l’exercice fiscal en cours, après que celui-ci eut déclaré une perte avant impôts de 1,57 milliard $ pour 2025.

Dans le cadre de sa transformation, Postes Canada a entamé les travaux préliminaires visant à transférer les adresses bénéficiant d’une distribution du courrier à domicile vers des boîtes aux lettres communautaires, et à fermer progressivement certains bureaux de poste.

La Presse Canadienne

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