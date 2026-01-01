Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec la collaboration des communautés autochtones

Ottawa et Québec s'entendent pour protéger et rétablir le caribou au Québec

durée 12h00
1 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Ottawa et Québec ont annoncé la conclusion d'un accord mardi pour soutenir le rétablissement et la protection du caribou au Québec, avec la collaboration des communautés autochtones. La province recense 17 populations de caribous sur son territoire et compte environ 15 % de la population de caribous boréaux au Canada.

La ministre fédérale de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, a annoncé un financement de 25 millions $ sur 4 ans pour soutenir le projet. Le financement d'Ottawa viendra se greffer aux 59,5 millions $ mis sur la table par la province pour les années de 2024 à 2028.

«Nous croyons que la collaboration est la clé pour obtenir des résultats durables pour le caribou. Avec cet accord, le gouvernement du Canada soutient les actions qui seront mises en place par le Québec pour le rétablissement et la protection de l'espèce sur son territoire, a déclaré la ministre Dabrusin, par voie de communiqué. C'est ensemble, en collaboration avec les peuples autochtones, que nous pourrons assurer la survie de cette espèce emblématique.»

Les mesures pour le rétablissement de l'espèce portent notamment sur la gestion de l'habitat, des populations et la participation des communautés autochtones à la connaissance de l'espèce. L'accord conclu entre les ordres de gouvernement s'applique à l'ensemble des espèces de caribous: le caribou boréal (ou forestier), le caribou montagnard de la Gaspésie et le caribou migrateur.

Ottawa s'est également engagé à verser 15 millions $, sur 5 ans, aux communautés autochtones du Québec pour la mise en place de mesures visant à rétablir le caribou et son habitat au Québec.

«Le Québec dispose de l'expertise, des outils et des connaissances nécessaires pour assurer la protection du caribou sur son territoire, a indiqué par voie de communiqué le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet. L'appui du gouvernement fédéral permettra de renforcer les mesures déjà mises en œuvre par le Québec et de soutenir la participation essentielle des communautés autochtones.»

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le stress modifie la composition du sang et augmente le risque d'incident CV

Publié hier à 18h00

Le stress modifie la composition du sang et augmente le risque d'incident CV

Le stress augmente le risque de formation de caillots dans le sang et, du fait même, le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, prévient pour la première fois une nouvelle étude britannique. Même de brèves périodes de stress psychologique suffiraient pour déclencher des changements biologiques rapides associés à une ...

LIRE LA SUITE
Les blessures les plus communes lors de déménagements

Publié hier à 9h00

Les blessures les plus communes lors de déménagements

À l'aube du 1er juillet, journée non officielle du déménagement au Québec, nombreux seront ceux qui passeront le congé férié à soulever des boîtes et à multiplier les allers-retours. Plusieurs personnes peuvent se blesser sans les précautions nécessaires, et la canicule qui s'annonce risque d'augmenter le risque de blessures. La blessure la plus ...

LIRE LA SUITE
Un épisode de chaleur est attendu cette semaine dans le sud du Québec

Publié le 29 juin 2026

Un épisode de chaleur est attendu cette semaine dans le sud du Québec

Plusieurs régions du sud du Québec seront confrontées à un épisode de chaleur à compter du milieu de la semaine, prévient Environnement Canada, alors que la température ressentie pourrait dépasser 40. L'agence fédérale a publié lundi matin un bulletin météorologique spécial pour signaler que du temps chaud et humide est attendu de mercredi à ...

LIRE LA SUITE