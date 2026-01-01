Les versements de l'Allocation canadienne pour l'épicerie débutent ce vendredi

Les Canadiens admissibles verront leur compte bancaire se garnir un peu à partir de vendredi, avec le début des versements trimestriels au titre de l'allocation mise en place par le gouvernement fédéral pour faire face à l'augmentation du coût de la vie.

L'Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels sera versée tous les trois mois aux ménages à faibles revenus. Elle s'appelait auparavant le crédit pour la TPS/TVH.

Les ménages éligibles ont reçu au début du mois de juin un versement unique correspondant à 50 % de la valeur annuelle de cette aide.

Les versements trimestriels bénéficieront également d’une augmentation de 25 % pendant les cinq prochaines années.

Les montants annuels peuvent varier de quelques centaines à plus d’un millier de dollars par famille, en fonction de la situation matrimoniale et du nombre d’enfants composant le ménage.

Le premier ministre Mark Carney a présenté cette mesure d’aide financière en janvier comme un moyen d’aider les Canadiens à faire face à l’incertitude économique et à la hausse du coût des produits de première nécessité.

Craig Lord, La Presse Canadienne