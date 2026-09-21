La lecture a de multiples bienfaits pour la santé

Lire pour le plaisir est associé à une réduction du stress, à une plus grande empathie, à un meilleur bien-être et à un sentiment de solitude moins lourd, montre une nouvelle étude britannique.

À l'enfance, plus particulièrement, la lecture était associée à une meilleure capacité d'attention, à une meilleure mémoire, à de meilleures fonctions exécutives, à de meilleurs résultats scolaires et à moins de problèmes de santé mentale.

À l'autre extrémité, chez les aînés, elle était associée à un risque moindre de déclin cognitif. Des études de cohorte longitudinales indiquent ainsi que les activités stimulant les capacités cognitives, en particulier la lecture, «sont associées à un risque moindre de démence et à un ralentissement du déclin cognitif, même chez les personnes ayant un faible niveau d'études», écrivent les auteurs.

«Quand on sait ce qu'implique l'activité de lire, je dirais que (tout ça) est très logique», a commenté Catherine Turcotte, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisées et co-titulaire de la Chaire de recherche Lire, écrire, découvrir à l'Université du Québec à Montréal.

Toutes les lectures ne semblent pas affecter le cerveau de la même manière. Lire de la fiction, par exemple, pourrait permettre au cerveau de pratiquer ses réactions à différentes situations qu'il pourra rencontrer dans la vraie vie.

Le lecteur pourra aussi s'attacher aux personnages, ce qui réduira son sentiment de solitude et améliorera son bien-être. La participation à des clubs de lecture pourra favoriser le développement de l'empathie et elle aussi combattre la solitude.

«Lorsqu'on lit un récit de fiction, c'est une entrée en interaction avec un texte, a rappelé la professeure Turcotte. Et cette entrée en interaction suscite énormément de processus cognitifs et affectifs. Dans le cas d'un récit de fiction, il faut mettre en relation les émotions, les buts et les actions des personnages. Et ça, ça vient avec tout un vocabulaire et tout un ensemble de capacités, par exemple d'inférence, de relation cause à effet, de temporalité, de mise en séquence.»

La lecture d'un texte d'information, poursuit-elle, demande en revanche d'aller «chercher des connaissances qu'on possède déjà sur le contexte, sur la situation, sur le phénomène, la réalité, pour essayer de comprendre ce que les auteurs vont nous dévoiler».

«On est peut-être moins dans l'émotion quand on lit un article informatif où c'est très explicatif, mais peu importe le type de texte, la lecture de tout genre est intéressante pour le développement global», a dit la professeure Turcotte.

Les enfants

Les chercheurs britanniques rapportent que la lecture pour le plaisir dès la petite enfance a été associée à des bienfaits durables pour la santé cérébrale, les capacités cognitives et la réussite scolaire, notamment une amélioration de l'attention, du contrôle inhibitoire, de la mémoire de travail et de la mémoire épisodique.

Les personnes qui lisaient pour le plaisir dès leur plus jeune âge, ajoutent les auteurs de l'étude, «présentaient moins de problèmes de santé mentale, un niveau d'inattention moindre et un meilleur comportement à l'adolescence, ainsi que des niveaux de stress et de dépression plus faibles et de meilleures interactions sociales».

«Elles adoptaient également des modes de vie plus sains, notamment en passant moins de temps devant les écrans et en dormant davantage, poursuivent-ils. De plus, elles affichaient un niveau d'études plus élevé.»

La lecture peut également avoir des effets bénéfiques sur le développement mathématique, car ces deux domaines partagent plusieurs mécanismes cognitifs et neuronaux.

Les chercheurs estiment que, compte tenu de leur accessibilité et de leur coût relativement faible, les interventions précoces en matière de lecture pourraient constituer «une stratégie pratique et évolutive pour favoriser la santé cérébrale, le développement cognitif et le bien-être, en particulier chez les enfants issus de foyers à faibles revenus, qui peuvent être davantage exposés à un risque de désavantage scolaire».

L'implication des adultes est aussi importante, puisque plus des deux tiers des participants (65 %) à une étude publiée récemment ont déclaré avoir apprécié qu'on leur fasse la lecture lorsqu'ils étaient enfants.

«Les jeunes enfants ne tombent pas dans la lecture naturellement, a rappelé la professeure Turcotte. Pour eux, un livre, c'est un objet. Donc, tout ce qui entoure la lecture auprès des jeunes enfants qui ne sont pas encore des lecteurs, c'est parce qu'il y a eu une médiation des parents ou des éducatrices ou des enseignantes.»

Les adultes et les aînés

La lecture conserve également toute sa valeur à l'âge adulte, soulignent les auteurs de l'étude, puisque «la pratique de la lecture est associée à un bien-être accru, à une réduction du stress et à une plus grande empathie, probablement grâce à la stimulation des processus émotionnels et socio-cognitifs qu'elle entraîne».

Chez les adultes d'âge mûr et les personnes âgées, les activités stimulant les fonctions cognitives, telles que la lecture, ont été associées à un ralentissement du déclin cognitif et à une réduction du risque de démence, ce qui souligne son rôle potentiel dans le vieillissement cérébral en bonne santé.

Plusieurs études ont ainsi indiqué que des activités cognitives comme la lecture et les échecs pouvaient réduire du tiers le risque de démence, de déclin cognitif ou de maladie d'Alzheimer.

«Dans l'ensemble, ces résultats, tant longitudinaux que transversaux, suggèrent que la lecture semble constituer un facteur protecteur contre le déclin cognitif et la démence chez les personnes âgées et qu'elle pourrait jouer un rôle particulièrement important dans l'atténuation des désavantages cognitifs liés à un faible niveau d'éducation», rapportent les auteurs britanniques de la nouvelle étude.

Même en ne consacrant que 30 minutes par semaine à la lecture, près des deux tiers (64 %) des participants à une étude publiée il y a quelques années ont déclaré mieux comprendre les sentiments d’autrui, contre moins de la moitié des non-lecteurs (48 %).

En matière d’empathie et de régulation émotionnelle, la moitié des sujets ont déclaré être devenus plus tolérants envers les croyances différentes, tandis que 17 % ont indiqué rester calmes lors de désaccords, contre seulement 5 % des non-lecteurs.

«(La lecture) nous fait vivre des relations entre personnages que nous, on n'a pas nécessairement rencontrés dans notre propre vie, puis ça nous aide à comprendre l'humain», a analysé la professeure Turcotte.

La lecture s’est également imposée comme la méthode la plus populaire pour évacuer le stress, 38 % des personnes interrogées pour cette étude choisissant les livres comme moyen par excellence de se détendre; il a notamment été constaté que seulement six minutes de lecture suffisaient à réduire le niveau de stress de 68 %.

Les personnes interrogées étaient plus nombreuses à se tourner vers les livres pour trouver du réconfort (35 %) que vers le vin (31 %) ou un bain chaud (10 %).

«(La lecture) nous permet de nous extraire de nos problèmes, des enjeux qu'on vit, et ça nous plonge dans une histoire qui n'est pas nécessairement la nôtre, mais qui nous fait vivre de nouvelles émotions, mais dans un contexte où il y a une distanciation, a expliqué la professeure Turcotte. Les gens paient des fortunes pour aller se déconnecter alors qu'ils y arriveraient avec la lecture.»

Mécanismes incertains

Les auteurs de l'étude admettent d'emblée que les «mécanismes cérébraux précis par lesquels la lecture exerce ces effets positifs ne sont pas encore entièrement compris, et des recherches expérimentales supplémentaires sont nécessaires pour établir les liens de causalité».

De plus, ils estiment qu'il serait «important de savoir si la plasticité du cerveau adulte peut favoriser une meilleure structure cérébrale, de meilleures fonctions cognitives et un meilleur bien-être chez les adultes qui se mettent à lire pour le plaisir à un âge avancé».

Cela étant dit, poursuivent-ils, «les résultats de la neuroimagerie suggèrent que la lecture est associée à des différences structurelles et fonctionnelles dans les régions cérébrales impliquées dans le contrôle exécutif, la régulation émotionnelle et la cognition sociale».

Ces différences structurelles, précisent les auteurs, ont été associées à «de meilleures performances cognitives, notamment en matière d'apprentissage verbal, de mémoire, d'attention et de fonctions exécutives, ainsi qu'à une diminution des symptômes psychopathologiques», ce qui suggère que «la lecture pour le plaisir dès la petite enfance pourrait contribuer au développement des circuits neuronaux sous-jacents au langage, à la cognition et au bien-être émotionnel».

«Il est important de noter que ces bienfaits semblent indépendants du milieu socio-économique», soulignent les chercheurs britanniques.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue Psychological Review.

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne