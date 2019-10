La Maison amérindienne concocte un cassoulet, sur les airs du concert de Mike Paul

Avec l’arrivée de l’automne, La Maison amérindienne convie les intéressés le samedi 19 octobre à 17 h 30 à venir déguster son fameux cassoulet préparé par le chef invité, Philippe Hamelin, du restaurant Le Jozéphil.

Cette année encore, La Maison amérindienne récidive avec sa formule souper-spectacle en accueillant l’auteur-compositeur-interprète innu Mike Paul qui fera vibrer les convives au rythme de la Terre-Mère. Cet événement annuel permet d’apprécier l’apport des cultures autochtones à l’alimentation contemporaine.

Découvrir un met ancien

En effet, depuis la nuit des temps, les Premières Nations faisaient mijoter les haricots dans des récipients de terre avec du canard et du gras, bien avant l’arrivée des européens, ce qui fait de ce plat l’ancêtre du fameux cassoulet français. Pour accompagner ce plat, les invités seront accueillis par un cocktail amérindien à base de cidre et d’érable, ils dégusteront le potage iroquois à la citrouille de La Maison amérindienne et comme dessert, tout en assistant au spectacle de Mike Paul, ils se délecteront de la fameuse tarte au sucre sans croûte, accompagnée de son coulis de baies sauvages.

Le coût de cette soirée festive est de 60 $ et comprend le cocktail, le repas 3 services, le spectacle, les taxes et le service. Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver le plus rapidement possible par téléphone au (450) 464-2500 ou par courriel [email protected]

La Maison amérindienne est située au 510, Montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire et a pour mission de favoriser les échanges, le partage et le rapprochement des peuples par le biais d’activités muséales, environnementales et gastronomiques mettant de l’avant le savoir et savoir-faire autochtone.