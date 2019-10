L'art se décline sous plusieurs formes dès demain aux Bedford lofts

Du 11 au 14 octobre prochain, la municipalité de Bedford accueillera, pour une 4e édition, les Portes Ouvertes des Artistes aux Bedford Lofts.

L’artiste sculpteur et verrier Gilles Payette sera le porte-parole de cette quatrième édition, qui réunira une trentaine de créateurs. L’événement est gratuit et ouvert à tous, grands et petits amateurs d’art ou non.

L'ancienne usine de Bedford réaménagé en espace d'art

Durant la fin de semaine de l’Action de Grâce, l’ancienne usine de Bedford, réaménagée en espace de travail collectif, se transformera en galerie d’art. Plus de trente artistes et artisans prendront d’assaut l’édifice pour y présenter leur démarche et leurs œuvres au public, qui pourra alors échanger avec eux.

Des événements phares se déroulent tout au long week-end, une occasion unique de déambuler dans l’un des cœurs créatifs des Cantons-de-l’Est. Un vernissage est prévu ce soir dès 17h jusqu'à 20h, autour de fins et fromages. Dimanche 13 octobre, une matinée "sons et brioches" proposera café et viennoiseries sur des airs de Jazz.

L'exposition de la trentaine d'artistes différents se déroulera aux Bedfords Lofts au 110, rue Rivière à Bedford. Elle sera visible les jours suivants: vendredi 11 octobre de 14 h à 20 h, samedi 12 octobre de 10 h à 18, dimanche 13 octobre de 10 h à 18 h et lundi 14 octobre de 10 h à 16 h.

Voici la liste de la palette d'arts et des artistes participants:

MARILYN B. ARMAND Dunham

Art Textile - Courtepointe Moderne

Textile Art - Modern Quilting

JULIE-ANNE BELLEFLEUR Potton

Céramique / Ceramic

MADELEINE BÉLISLE Stanbridge East

Peinture - Dessin / Painting - Drawing

EMMANUEL BLETTON Bedford

Encres / Ink Drawing

MARIE-ÈVE BOULANGER Stanbridge East

Peinture / Painting

PIERRE BOURBONNAIS Bedford

Raku / Sculpture

LISE BRASSARD Saint-Lambert

Peinture / Painting

LUCIE CHAMPOUX Cowansville

Peinture - Sculpture / Painting - Sculpture

FRANCE DE ROY Canton de Hatley

Impression végétale - Teinture naturelle

Eco Printing

GENEVIÈVE DUPLESSIS Mansonville

Art numérique/ Sérigraphie

Digital Art / Serigraphy

ROSIE GODBOUT Saint-Armand

Art Textile / Textile Art

LUCE GONTHIER Bedford

Maroquinerie / Leather

CHRISTINE GRENIER Clarenceville

Art Textile - Courtepointe

Textile Art - Quilting

GHISLAINE GRÉGOIRE Saint-Cyprien-de-Napierville

Textile - Tissage / Textile - Weaving

LOUISE GUERTIN Bedford

Peinture / Painting

MARIE-CLAUDE LORD Bedford

Peinture / Painting

JACQUES MARSOT Mystic

Céramique / Ceramic

NAT MARTIN Bedford

Photographie / Photography

SARA MILLS Frelighsburg

Céramique Raku / Ceramic Raku

JULIE MINEAU Sherbrooke

Joaillerie / Jewelry

CONSTANCE MORGAN Frelighsburg

Mosaïque - Peinture / Mosaic - Painting

ANNIE PAQUETTE Saint-Paul d’Abbostford

Designer fourrure recyclée / Designer recycled fur

GILLES PAYETTE Saint-Jean-sur-Richelieu

Sculpture en verre / Glass Sculpture

EMMANUEL PELUCHON Bedford

Ébénisterie / Cabinet Maker

FRANCINE POTVIN Farnham

Estampe - Cyanotype - Dessin - Céramique

Print - Cyanotype - Drawing - Ceramic

FRANÇOIS RENAUD Saint-Armand

Ebénisterie / Cabinet Maker

CHRISTIAN ROY Frelighsburg

Céramique / Ceramic

BERTRAND RUFFIEUX Lac Brome

Photographie / Photography

MIRYAM TOUCHETTE Farnham

Céramique / Ceramic

MICHEL VIALA Saint-Armand

Céramique - Sculpture / Ceramic - Sculpture

ÉLISABETH WANNAZ Saint-Césaire

Art Textile - Chapellerie / Textile Art - Hat Maker

MELISSA WILCOX Saint-Alphonse-de-Granby

Peinture - Technique Mixte

Painting - Mixed Technique