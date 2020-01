"Rencontre", une exposition collective par des artistes de Chambly

La Ville de Chambly vous invite à découvrir l’exposition "Rencontre", présentée au Pôle culturel de Chambly, du 16 janvier au 16 mars. Cette exposition collective dévoile le talent artistique de quatorze artistes de Chambly aux styles variés.

Ces 14 artistes sont Micheline Brazeau, Micheline Caillé, Claude Carrière, Dominic Depeyre, Hélène Fortin, Bertrand Gauthier, Joanne Giguère, Louis Hébert, Francine Laporte, Catherine Monterde, Danielle Nadon, Fanny Rice, Marie-Josée Robinson et France Rondeau.

La population est invitée au vernissage, ayant lieu le jeudi 16 janvier, 17 h, au Pôle culturel de Chambly. Il sera ensuite possible d’admirer l’ensemble de ces œuvres, installées dans le grand corridor menant à la salle de spectacle.

Il est également possible de découvrir "Champ littéraire", l’œuvre collective créée lors de l’événement d’inauguration du Pôle culturel de Chambly, sous la direction de l’artiste Madeleine Turgeon. Plus de 200 enfants accompagnés de leurs parents et amis ont contribué à la création de cette œuvre marquante, soulignant l’inauguration de ce nouveau lieu de culture. L’exposition sera accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel de Chambly.

Pour plus d’information, communiquer avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou consulter le site de la Ville.