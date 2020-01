Une "Jolie Turquie" invite à l'amour de ce pays, au Cinéma Capitol Saint-Jean

L’organisme Les Aventuriers Voyageurs invite à la présentation d’un film hors-série : "Jolie Turquie", de Geneviève Borne. Ce récit (sans conférences) se déroulera mercredi 5 février à 19h au Cinéma Capitol Saint-Jean.

Geneviève Borne est partie à la découverte de la Turquie. Pays extrêmement riche historiquement et culturellement, la Turquie a beaucoup à offrir aux voyageurs. Tout comme Geneviève, il y a un risque que le public tombe sous le charme des sites antiques, des paysages variés et de ses habitants si charmants. D’Istanbul à la Cappadoce en passant par la ville de Troie et Éphèse, "Jolie Turquie" vous transporte au cœur de ce pays enchanteur. La bande-annonce est disponible.

Deux mots sur Geneviève Borne

Passionnée de voyages depuis toujours, Geneviève Borne a visité 48 pays à travers le monde. Les téléspectateurs de la chaine Évasion ont pu suivre ses aventures dans ces huit pays : la Chine, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, l’Argentine, le Mexique, la Tunisie et la Polynésie française.

Amoureuse de la photographie, elle a publié en 2010 un recueil de ses plus belles photos de voyage. En 2017, elle lance le guide « 300 Raisons d’aimer Londres » dans lequel elle partage ses meilleures adresses dans sa ville préférée. Son prochain livre, « Si mes images pouvaient parler » paraîtra en octobre et dévoilera, en plus de ses photos préférées, son amour pour l’écriture et la poésie tout en nous faisant encore une fois voyager !

Afin d’assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie du cinéma ou sur le site.