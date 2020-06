Un investissement de 25,7 M$ pour sauver 200 emplois dans les musées nationaux

L’industrie culturelle a également subi les conséquences de la pandémie à la COVID-19. Les artistes et les créateurs ont reçu de l’aide du gouvernement canadien au mois d’avril et sept musées nationaux pourront bénéficier d’un nouvel investissement.

Le Conseil des arts du Canada estime que le milieu culturel a reçu au total plus de 2,7 milliards de dollars, notamment par l’entremise de programmes comme la Prestation d’urgence canadienne et la Subvention salariale d’urgence. En avril, 500 M$ ont été remis aux artistes, aux créateurs et aux étoiles montantes du sport. D’ailleurs, le premier ministre annonce qu’un portail est en ligne sur leur site pour accélérer le traitement des demandes.

Les musées qui ont dû fermer pendant le confinement ont été fortement touchés financièrement. C’est pourquoi le gouvernement accorde un nouvel investissement de 25,7 M$ à sept musées nationaux pour maintenir près de 200 emplois.