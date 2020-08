Une aide de 142 000$ aidera à restaurer l’église de Saint-Marc-sur-Richelieu

Le député de Borduas et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette a annoncé une aide financière de 142 431 $ octroyée pour la restauration de l’église Saint-Marc de Saint-Marc-sur-Richelieu.

La somme consentie fait partie de l’enveloppe totale de 15 millions de dollars du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l’année 2020-2021.

Un total de 212 431$ d'aide du gouvernement

Rappelons que ce dernier permet de financer jusqu’à 80% des coûts des projets ayant préalablement fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux. Le montant annoncé aujourd’hui s’ajoute par ailleurs aux 70 000$ annoncés au mois de novembre dernier.

Au total, ce sont donc 212 431$ qui seront consacrés à la restauration du clocher et des fenêtres de l’église Saint-Marc, à la ventilation de son sous-sol, du vide sanitaire et de l’entretoit.

« Je me réjouis de ce nouvel investissement, a indiqué Simon Jolin-Barrette. Saint-Marc-sur-Richelieu fait partie des plus beaux villages du Québec et son église contribue à donner à la municipalité son cachet singulier. Il s’agit également d’un témoin de notre histoire collective et d’un joyau de notre région. Ces sommes permettent de préserver un élément important de notre patrimoine culturel ».