L’ensemble Tessala en spectacle virtuel ce jeudi

La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du-Richelieu, présentera un concert de l’Ensemble Tessala ce jeudi 25 février à 19 h 30 en webdiffusion.

Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Passionné de musiques anciennes, autant classiques que populaires, le trio revisite les grandes mélodies arabes, juives et baroques, allant même jusqu’à se réapproprier des airs du folklore québécois. Tout en respectant l’esthétique propre à chacune de ses influences, l’Ensemble Tessala présente son répertoire sous une forme contemporaine, un spectacle où les arrangements originaux laissent place à l’improvisation. Formé de Samuel Bonnet à la guitare classique, Khalil Moqadem à l’oud et Nathaniel Huard aux percussions.

Les personnes intéressées par ce concert sont invitées à se rendre sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com pour l'inscription. Il suffit de se créer un compte en quelques clics et de sélectionner les spectacles désirés.

Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.

Le soir du spectacle, il sera également possible d’interagir par vidéo et de participer à une discussion avec les artistes après le spectacle. Pour le faire, écrivez au [email protected].