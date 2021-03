La Ville de Beloeil, en collaboration avec la Télévision de la Vallée-du Richelieu, présentera un concert du pianiste Simon Denizart et du percussionniste Elli Miller Maboungou le jeudi 11 mars prochain à 19 h 30 en webdiffusion. Le spectacle capté à la maison de la culture Villebon sera également disponible en rediffusion pour une durée de cinq jours. Il est gratuit pour les résidents de Beloeil et au coût de 5 $ pour les non-résidents.

Le pianiste français Simon Denizart et le percussionniste canadien Elli Miller Maboungou qui met en vedette principalement la Calebasse (percussion d’Afrique de l’Ouest) s’associent dans ce spectacle tiré de leur album « Nomad ». Influencé par les musiques du monde, le jazz, le classique et la musique électronique, l’album présente des compositions originales instrumentales qui permettent de vivre une expérience éclectique sur le thème du voyage, de l’immigration et des relations humaines.

Désigné Révélation Jazz 2016-2017 par Radio-Canada et nominé à l’ADISQ en 2017 et 2018, Simon Denizart se produit dans différents pays à travers la planète.

Inscription en ligne

Les inscriptions se font sur la plateforme beloeil.spectaclesendirect.com. Il suffit de se créer un compte et de sélectionner les spectacles désirés. Ceux-ci seront disponibles à partir du site web, en direct à la date et l’heure du spectacle ainsi qu’en rediffusion. Il sera possible pour les spectateurs de visionner le spectacle sur leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et d’interagir avec les artistes en direct, par écrit.

Le soir du spectacle, il sera également possible d’interagir par vidéo et de participer à une discussion avec les artistes après le spectacle, en contactant le [email protected] au préalable si vous êtes intéressés. Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Ministère de la Culture et des Communications.